Francoska vlada ponuja sindikatom umik zvišanja starosti za upokojitev

Rešitve morajo najti do konca aprila

Premier je še napovedal, da bodo, tako kot zahtevajo sindikati, pripravili konferenco, na kateri bodo preučili načine financiranje pokojninskega sistema. Rešitve morajo najti do konca aprila.

Če bodo pri tem uspešni, bi predloge poslanci lahko vključili v reformo, ki jo vlada želi v parlament vložiti do 17. februarja. Če ne, bo vlada sprejela potrebne ukrepa za dosego "ravnovesja" v pokojninskem sistemu do leta 2027, je dodal.

Ponovno izgredi

Nekateri protestniki v Parizu, ki so bili zakriti z maskami in kapucami, so med današnjimi protesti razbijali izložbe, povzročali požare in metali predmete na policijo, ki je odgovorila s solzivcem. Nekaj trgovin je bilo razdejanih. Pozivali so k odstopu predsednika Emmanuela Macrona. Protesti so potekli tudi v mestih Marseille, Toulouse, Lyon in Nantes.

Predsednik Macron želi z reformo odpraviti sedaj veljavnih 42 ločenih pokojninskih shem, po katerih imajo večinoma zaposleni v javnem sektorju pravico do zgodnje upokojitve in druge bonitete. Želi jih zamenjati z univerzalnim pokojninskim sistemom, ki bi odpravil te bonitete.