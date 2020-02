Francoska vlada z ofenzivo proti stenicam v Parizu

V 50. letih prejšnjega stoletja so v Franciji stenice povsem izginile. V zadnjih letih pa so se znova pojavile zaradi potovanj po svetu in odpornosti stenic na insekticide. Strokovnjaki za dezinsekcijo so leta 2018 v Parizu posredovali na 400.000 naslovih, vključno s hoteli, stanovanji in hišami, navaja francoska tiskovna agencija AFP. To je tretjina več kot leto pred tem.

Tovrstne težave so celo ena od tem kampanje pred lokalnimi volitvami v Parizu sredi marca.

Ugrizi se vrstijo v ravni črti

Na našem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da je najpogostejši odziv na ugriz stenice pojav srbečih rdečih izboklinic, o čemer je že podrobno pisala naša novinarka Neža Pušnik. Da gre res za ugriz te žuželke, prepoznamo po tem, da se pojavijo v ravni črti, saj se stenice premikajo z 'lezenjem' in niso zmožne leteti. Piki so najpogosteje na obrazu, vratu, rokah in drugih, med spanjem lažje dostopnih predelih, so razložili na NIJZ. Pomembno je, da se ne praskamo, saj lahko zaradi tega pride do komplikacij in bakterijske okužbe vbodenega mesta. Da srbeči izpuščaji izginejo, traja kar nekaj časa, od enega do treh tednov, je navajala Pušnikova.