Francoska vojska ubila vodjo IS v Sahari

Dodal je, da je Francija v mislih z vsemi junaki, ki so za Francijo umrli v Sahelu, žalujočimi družinami in ranjenimi. "Njihovo žrtvovanje ni zaman. Z našimi afriškimi, evropskimi in ameriškimi partnerji bomo nadaljevali ta boj," je še zapisal francoski predsednik.

Francoska obrambna ministrica Florence Parly je ob tem zapisala, da je bil al Sahravi ubit v napadu francoskih sil Barkhane, ki delujejo v Sahelu. "To je bil odločilen udarec proti tej teroristični skupini. Naš boj se nadaljuje," je dodala na Twitterju.

Vodja džihadistov je med drugim odgovoren za smrt šestih francoskih humanitarnih delavcev in njihovih nigrskih sodelavcev v Nigru avgusta lani. ZDA so ga iskale zaradi napada v Nigru oktobra 2017, v katerem so bili ubiti štirje pripadniki ameriških specialnih sil in štirje nigrski vojaki. ZDA so za informacije o lokaciji al Sahravija ponujale pet milijonov ameriških dolarjev (4,2 milijona evrov).

Al Sahravi je skupino Islamska država širše Sahare vzpostavil leta 2015. Skupino krivijo za večino džihadističnih napadov v Maliju, Nigru in Burkina Fasu. Izvedla je več napadov na civiliste in vojake na območju. Pred tem je bil tudi član teroristične mreže Al Kaida Islamskega Magreba.