Francoski aktivisti s cementom zapolnili luknje golf igrišč

Nedavna akcija je bila usmerjena na igrišča v mestih Vieille-Toulouse in Blagnac. Protest je organizirala lokalna podružnica gibanja Extinction Rebellion (Upor proti izumrtju). Golf so označili za " industrijo prostega časa najbolj privilegiranih," poroča BBC.

Medtem, ko prebivalci v najbolj prizadetih občinah ne morejo zalivati vrtov ali prati avtomobilov, so se igrišča za golf izognila omejitvam po vsej državi.

Prepovedi zalivanja so odrejene na nacionalni ravni, vendar se izvajajo po presoji regionalnih uradnikov.

Zaenkrat je le eno območje, Ille-et-Villaine v zahodni Franciji, odstopilo od prepovedi in prepovedalo zalivanje igrišč za golf. Župan jugovzhodnega mesta Grenoble, Éric Piolle, je ob tem kritiziral to izjemo in dejal: "Še naprej ščitimo bogate in vplivne."

Na igriščih za golf so kljub temu prisotne nekatere omejitve. Zalivanje se mora izvajati ponoči z največ 30 odstotkov količine vode, s katero se načeloma zaliva.

Nekateri deli reke Loare so praktično presahnili. V dveh tretjinah Francije so bile razglašene izredne razmere, saj je padavin približno 85 odstotkov manj.