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Francoski dijaki v spopadu s policijo, pridržanih 164 ljudi

Pariz, 29. 09. 2026 12.45 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Protesti v Franciji

Francoski dijaki so se spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli s smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so prijeli 164 ljudi, premier Sebastien Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov.

Lecornu je v ponedeljek opozoril, da bi bilo kakršnokoli stopnjevanje protestov neodgovorno. V izjavi na omrežju X je izpostavil incidente, ki so se zgodili med protesti. Ti so se minuli torek začeli na desetih srednjih šolah v regiji Ile-de-France, v kateri leži Pariz, in se razširili po vsej državi.

Od začetka protestov zaradi urnikov, prevelikega števila dijakov v razredih ter pomanjkanja učiteljev so poročali o primerih vandalizma in metanju pirotehničnih sredstev proti policistom. "Ognjemeti, požari, nasilje v bližini srednjih šol. Nič ne opravičuje ogrožanja dijakov, osebja ali policistov," je po poročanju britanskega BBC poudaril premier.

Notranji minister Laurent Nunez je sporočil, da je bilo v ponedeljek med protesti poškodovanih 12 pripadnikov varnostnih sil, 12 študentov ter trije šolski uslužbenci, prizadetih pa 180 šol. Aretirali so 164 ljudi. Izpostavil je, da ekscesov ni mogoče tolerirati.

Francoski sindikati, ki so za danes napovedali proteste in stavke javnih uslužbencev zaradi proračunskih rezov, so medtem dijake podprli z besedami, da so protesti legitimen odziv na razmere na šolah. Sindikat, ki predstavlja dijake, pa jih je na družbenih omrežjih danes pozval k blokadi šol v "obrambo svojih pravic in proti varčevalnim ukrepom".

O spopadu s policijo z maskiranimi protestniki so danes poročali pred srednjo šolo v Lillu na severu Francije, kjer so policisti uporabili solzivec, da bi jih razgnali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred eno od srednjih šol v Nantesu na zahodu Francije so najstniki z več deset smetnjaki preprečili dostop do šole, medtem ko o protestih poročajo med drugim iz Pariza, Marseilla in Lyona. Pred eno od šol so izobesili napisa "Več ur pouka kot spanja" in "Od 8.00 do 16.00, ali smo učenci ali zaporniki?".

Protesti dijakov, starih med 15 in 18 let, se tako danes nadaljujejo, medtem ko so sindikati napovedali proteste in stavke javnih uslužbencev po vsej državi zaradi osnutka proračuna, ki naj bi ga vlada predstavila v četrtek. Po vsej državi je napovedanih več kot 170 demonstracij, ki jih je sklicala široka koalicija sindikatov.

Javni uslužbenci, katerih dohodki se vrsto let zmanjšujejo zaradi inflacije, so ogorčeni nad napovedjo vlade o zamrzniti vrednosti točke, zaradi česar bi se številni plače zmanjšale, medtem ko naraščajo življenjski stroški.

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KOMENTARJI4

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Bolfenk2
29. 09. 2026 13.51
Remigrirajte ilegalne migrante pa bo takoj manj gužve in nasilja v šolah.
Odgovori
+3
5 2
štrekeljc
29. 09. 2026 14.28
Vse bivše kolonialne sile tepe to, da so bili prebivalci njihovih kolonij formalno njihovi državljani. Nekdo, ki je prišel iz Nigra ali Somalije torej ni bil ilegalni migrant, bil je francoski državljan. Večina obarvanih so potomci migrantov iz Alžirije (ta niti ni bila kolonija, ampak del francoskega ozemlje), ki je samostojnost dobila 3. julija 1962. Ker jih je francoska vlada naseljevala v gete, se tudi tretja generacija ni asimilirala.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
29. 09. 2026 13.18
Gledam fotografije dijakov, ja ljudje moji, to je prihodnost Evrope.
Odgovori
+5
5 0
Sajkoslav
29. 09. 2026 13.35
Ja zavozili so jo pa 'tastari'
Odgovori
+4
4 0
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