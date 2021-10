Francoski duhovniki spolno zlorabili več kot 200.000 otrok

Po podatkih francoske neodvisne komisije za spolne zlorabe v Cerkvi (CIASE) je med letoma 1950 in 2020 od 2900 do 3200 pripadnikov katoliške duhovščine posililo ali spolno nadlegovalo 216.000 mladoletnikov ali ranljivih odraslih v Franciji. To število pa lahko po ocenah predsednika neodvisne komisije za spolno zlorabo Jeana-Marca Sauveja variira in se poveča na približno 330.000, če upoštevamo tudi žrtve nasilnežev, ki niso bili duhovniki, vendar so bili na drug način povezani s Cerkvijo – katoliške šole, programi za mlade ipd.