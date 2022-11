Francoski kardinal priznal spolno zlorabo 14-letnice

Predsednik Francoske škofovske konference Eric de Moulins-Beaufort je na predvečer zaključka plenarne skupščine Francoske škofovske konference v Lurdu novinarjem povedal, da nekaterim visokim cerkvenim dostojanstvenikom grozi kazenski pregon, cerkveni disciplinski postopki ali oboje.

Na splošno presenečenje je povedal, da je med njimi tudi bivši dolgoletni nadškof Bordeauxa Jean-Pierre Ricard, ki ga je papež Frančišek leta 2016 imenoval za kardinala. Priznal je, da se je neprimerno obnašal do 14-letnice.

Kot je pojasnil de Moulins-Beaufort, je 78-letni kardinal v sporočilu škofovski konferenci priznal, da je pred 35 leti, ko je bil duhovnik, 14-letnemu dekletu storil obsojana vredno dejanje. "Dejanje je pri osebi nedvomno pustilo dolgoročne posledice," je po poročanju Reutersa še izpostavil kardinal. Povedal je tudi, da jo je prosil odpuščanja. Ricard je bil nadškof Coutancesa, Montpellierja in Bordeauxa med letoma 2001 in 2019, ko se je upokojil.

Njegovo javno priznanje so francoski škofje, ki se v Lurdu na jugozahodu Francije udeležujejo jesenske konference, sprejeli s šokom, je dodal. Povedal je tudi, da so šest nekdanjih škofov že obsodili zaradi spolnih zlorab na sodiščih ali cerkvenem sodišču in da je eden od njih že umrl.

Na konferenci Francoske škofovske konference so sicer govorili tudi o tem, kako izboljšati komunikacijo in preglednost obtožb o spolnih zlorabah duhovnikov.