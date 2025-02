Francoski kirurg obtožen spolne zlorabe 299 otrok, našli njegove dnevnike

Po večletni policijski preiskavi bo sojenje potekalo v mestu Vannes na severozahodu Francije. Verjetno se bodo pojavila tudi vprašanja o tem, ali so Le Scouarneca ščitili njegovi kolegi in vodstvo bolnišnic, ki so ga zaposlile, kljub opozorilu FBI francoskim oblastem, da je obiskoval spletne strani o zlorabi otrok, nakar je dobil le pogojno kazen. Tožilstvo ocenjuje, da je bilo zamujenih ali pa zavrnjenih ogromno priložnosti, da bi se mu preprečilo stik z otroki. Da je pedofil, naj bi vedeli tudi člani njegove lastne družine, a tudi oni naj glede tega ne bi naredili dovolj.

Po aretaciji je policija preiskala dom Joela Le Scouarneca in odkrila več kot 300.000 slik zlorabe otrok in na tisoče strani natančno sestavljenih dnevnikov, v katere naj bi beležil napade izpred več kot 25 leti, ki jih je izvajal na svoje mlade paciente. Sam je večkrat zapisal: 'Sem pedofil'. Začne se njegovo sojenje.

Vendar pa se veliko žrtev, ker so bili v času napada pod učinkom anestetikov, napadov ne spomni. Številni so bili šokirani, ko so jih je kontaktirala policija in jim povedala, da se v njegovih dnevnikih pojavljajo tako njihova imena kot podrobni opisi zlorab. Nekatere od domnevnih žrtev so povedale, da so jim razkritja pomagala razumeti nepojasnjene simptome travme, ki so jih bremenile vse življenje.

Nekateri njegovi nekdanji pacienti, ki so zdaj odrasli, so povedali, da se spomnijo, da se jih je kirurg dotikal pod pretvezo, da gre za zdravniške preglede, včasih tudi, ko so bili v sobi njihovi starši ali drugi zdravniki.

Sam je sicer zanikal napade in posilstva otrok in trdil, da je v dnevnike pisal le svoje "fantazije", čeprav je večkrat zapisal tudi: "Sem pedofil".

Po njegovi aretaciji je policija preiskala njegov dom in našla seks lutke v velikosti otroka, več kot 300.000 slik zlorabe otrok in na tisoče strani dnevnikov, v katere naj bi Le Scouarnec beležil napade, ki jih je nad svojimi mladimi pacienti izvajal več kot 25 let.

Le Scouarnec, nekoč cenjen kirurg iz majhnega mesta, je v zaporu od leta 2017, ko so ga aretirali zaradi suma, da je posilil svoje zdaj 30-letne nečakinje, ter šestletno deklico in mlado pacientko. Leta 2020 je bil obsojen na 15 let zapora.

'Dva moška sta se zlorab spominjala in sta si vzela življenji'

Odvetnica Francesca Satta, ki zastopa več domnevnih žrtev, je za BBC povedala, da sta med njenimi strankami "družini dveh moških, ki sta se zlorab spominjala in si na koncu vzela življenje."

Olivia Mons iz združenja France Victimes se je pogovarjala s številnimi domnevnimi žrtvami in povedala, da jih je več imelo le zamegljene spomine na dogodke, za katere nikoli niso mogle "najti besed, da bi jih pojasnile". Ko je kirurgov primer prišel v javnost, so se jim zgodbe začele sestavljati.

Hkrati pa je povedala, da se večina domnevnih žrtev ne spomni, da so bile posiljene ali napadene, in so, preden je policija stopila v stik z njimi, živeli povsem običajna življenja. "Danes je veliko teh ljudi razumljivo zelo pretresenih," je dejala Monsova.

Neka ženska je francoskim medijem povedala, da so jo, ko ji je policija pokazala zapis pod njenim imenom v Le Scouarnecovem dnevniku, takoj preplavili spomini. "Spomnila sem se, kako je nekdo prišel v mojo bolniško sobo, dvignil odejo in rekel, da bo preveril, ali je vse v redu. Posilil me je," je povedala.

'Želim si, da mi nikoli ne bi povedali, kaj se je zgodilo'

Margaux Castex, odvetnica še ene od domnevnih žrtev, je za BBC povedala, da je njena stranka "travmatizirana, da je zaupal zdravniku in da se je tega občutka izdaje težko znebiti". "Želi si, da mu nikoli ne bi povedali, kaj se je zgodilo," je povedala.

Marie, še ena žrtev, ki je zdaj poročena mati v svojih srednjih tridesetih, je povedala, da je policija prišla v njeno hišo in razkrila, da se je njeno ime pojavilo v dnevnikih kirurga, ki je bil obtožen zlorabe otrok. Za France Bleu je povedala, da so ji prebrali, kar je napisal o njej, da je želela tudi sama prebrati, a da ni zmogla. "Si predstavljate, da kot otrok berete trdo pornografijo in veste, da govori o vas?" je delila.

Marie je povedala, da je leta obiskovala specialiste za duševno zdravje zaradi "težav", ki jih je imela z moškimi, in da so se zdravniki spraševali, ali je doživela travmo v otroštvu. "Moram verjeti, da me je moj spomin obvaroval pred tem. Toda pogovor s policijo je vse dvignil na površje – podobe, občutki, spomini so se mi začeli vračati dan za dnem," je dejala. "Danes se to počutim, kot da se je pravkar zgodilo." Sprašuje se, kako je lahko kirurg tako dolgo nadaljeval z zlorabami in bil neopažen.

'Institucionalne in sodne napake'

V prvem sodnem postopku je tožilstvo trdilo, da je več članov Le Scouarnecove družine že od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja vedelo za njegovo "moteče vedenje" do otrok, a da niso posredovali. Njegova bivša žena je zanikala, da bi vedela, kaj naj bi njen mož – in oče njunih treh otrok – počel, dokler ga niso aretirali.