Skupina jeznih kmetov vdrla na kmetijski sejem v Parizu, izbruhnilo nasilje

Obkrožena s policisti je skupina jeznih kmetov, ki je iskala Macrona, kričala, preklinjala in francoskega predsednika pozivala k odstopu. "To je naš dom," so vzklikali, medtem ko so jih policisti skušali obvladati. Po poročanju Reutersa je izbruhnilo nasilje, policija pa je aretirala najmanj enega protestnika. Pariški kmetijski sejem velja za enega večjih dogodkov v Franciji, v devetih dneh pa običajno privabi okoli 600.000 obiskovalcev. Slovesno odprtje sejma je bilo predvideno za danes ob 9. uri, a so zaradi incidenta s kmeti vrata takrat še ostala zaprta.

Emmanuel Macron, je danes zajtrkoval na sejmišču s predstavniki sindikatov francoskih kmetov, v nadaljevanju bi si moral ogledati tudi razstavo. Danes bi se sicer morala na sejmu odviti tudi velika debata med predsednikom in kmeti, a je bil dogodek odpovedan.

Po današnjem srečanju z vodstvi sindikatov je Macron komentiral jutranji incident. "To govorim za vse kmete: ne pomagate nikomur z razbijanjem stojnic, ne pomagate nikomur s tem, da onemogočate izvedbo sejma, in to na način, da strašite družine."

