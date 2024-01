Protest francoskih kmetov: na cestah blokade in kmetijski odpadki

Vse bližje francoski prestolnici so kmetje, ki s traktorji vozijo v kolonah in blokirajo ceste, da bi okrepili pritisk na vlado za zaščito kmetijskega sektorja pred tujo konkurenco, birokracijo, naraščajočimi stroški in nizkimi plačami. Na poti do Pariza je tako zdaj upočasnjen promet, na cesti so barikade in kmetijski odpadki.