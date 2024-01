Začelo se je obleganje Pariza, kmetje blokirajo glavne vpadnice

Kmetje so se tako usedli na traktorje in tovornjake ter začeli blokirati ceste, posledično pa so po državi, zlasti v okolici prestolnice, nastale velike gneče. Danes nameravajo vzpostaviti osem zapornih točk vzdolž glavnih vpadnic do Pariza.

Po vsej Franciji, ki je ena največjih evropskih kmetijskih proizvajalcev, že več dni potekajo protesti. Kmetje so razburjeni zaradi birokracije in okoljske politike, ki naj bi škodila njihovi končni proizvodnji, hkrati pa jim onemogoča konkuriranje s sosednjimi državami, kjer je zakonodaja manj stroga, poroča France 24.

Vlada je medtem napovedala, da se bo odzvala s 15.000 policisti in paravojaškimi žandarji, ki jim je naročila, naj bodo pri uveljavljanju reda in zagotavljanju varnosti "zmerni".

"Ne bomo dovolili, da bi bile med protestom poškodovane vladne stavbe, zgradbe za zbiranje davkov ali trgovine z živili ali ustavljeni tovornjaki, ki prevažajo tuje izdelke. To bi bilo nesprejemljivo," je pred načrtovanim obleganjem dejal francoski notranji minister Gerald Darmanin.

Povedal je, da je predsednik Emmanuel Macron naročil varnostno operacijo, s katero naj bi zagotovili, da tako letališče Roissy-Charles de Gaulle na severu kot Orly na jugu ostaneta odprti, prav tako naj bi omogočili delovanje mednarodne veleprodajne živilske tržnice Rungis južno od Pariza. Poleg tega so policistom in varnostnim silam ukazali, da morajo preprečiti kakršen koli vdor v samo mesto Pariz, je dejal Darmanin.

Vlada bi rada čim prej preprečila širjenje nezadovoljstva med kmeti

Vlada bi sicer širjenje nezadovoljstva med kmeti rada preprečila še pred volitvami v Evropski parlament, saj te veljajo za ključni preizkus za Macronovo vlado.

V nedeljo je kmetom prisluhnil tudi premier Gabriel Attal in to potem, ko na vrsto koncesij, ki so jih napovedali v petek, kmetje niso pristali. "Želim, da razjasnimo stvari in vidimo, katere dodatne ukrepe lahko sprejmemo," je povedal,

Attal se je strinjal, da ni prav, da francoskim kmetom okoljski predpisi prepovedujejo uporabo nekaterih proizvodov, ki jih druge države EU, denimo Italija, še vedno uporabljajo. Kmetje so na drugi strani poudarili, da so "siti" pogojev, pod katerimi morajo delati, med drugim z nižanjem plač, nizkimi pokojninami in gorami birokracije.

Vodja kmečkega sindikata: Od vlade pričakujemo veliko več

Arnaud Rousseau, vodja enega glavnih kmečkih sindikatov FNSEA, je v nedeljo povedal, da od vlade pričakujejo veliko več.

Čeprav so konec tedna odpravili nekatere cestne zapore, so bile številne avtoceste po Franciji v nedeljo še vedno zaprte.

Sicer pa so tudi oblasti v mestu Lyon dejale, da pričakujejo, da bodo tudi pri njih kmetje organizirali proteste z zaporami cest.

Nezadovoljni tudi kmetje v drugih državah

Tudi v sosednji Belgiji so kmetje okrepili kampanjo in v nedeljo blokirali eno glavnih avtocest, saj tudi oni zahtevajo boljše pogoje. Na desetine traktorjev je polzelo skozi križišče in ustavilo promet na avtocesti E42 severno od Namurja na jugu države.

Zaradi kmetov, ki so protestirali pred belgijskim nogometnim stadionom, so za 30 minut preložili tudi tekmo med Racing Genkom in Sint-Truidenom. Postalo je "nemogoče zaslužiti dostojno plačo," je dejal Pierre d'Hulst, tiskovni predstavnik zveze mladih kmetov FJA, ki je organizirala prometni protest.