Francoski megazapor za 100 najhujših kriminalcev

V prenovljen zapor bodo premestili najhujše kriminalce, zato so nekatere obsojence iz zapora izselili. V začetku tedna so v zapor že premestili prvih 17 zapornikov, še 12 so jih pripeljali v četrtek. "Novince" bodo združili na oddelku za boj proti organiziranemu kriminalu, kjer bo poostreno varovanje, namestili so tudi sisteme za blokiranje signala mobilnih telefonov in dronov, poroča AP.

V Vendin-le-Vieilu so sicer že nekateri najbolj razvpiti francoski zaporniki, med njimi Salah Abdeslam - edini preživeli napadalec iz skupine skrajnežev Islamske države, ki so v terorističnih napadih v Parizu 13. novembra 2015 ubili 130 ljudi. Na seznamu najhujših 100 kriminalcev je tudi Mohamed Amra z vzdevkom "Muha". Lani sta bila med njegovim pobegom iz zapora ubita dva paznika, nato je pobegnil v Romunijo, a so ga ujeli in vrnili v Francijo.