Francoski minister 'v naslednjih urah' obljubil 3000 dodatnih učiteljev

Geffray je v večernih poročilih na televiziji TF1 napovedal, da bodo učitelje od danes do torka razporedili v 114 kadrovsko najbolj podhranjenih šol. "V naslednjih urah se bo tem ustanovam pridružilo 3000 učiteljev," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Do napovedi prihaja v času množičnih protestov dijakov, ki so Francijo zajeli konca septembra. Dijaki protestirajo in blokirajo šole, kot razloge za množičen upor pa omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomanjkanje učiteljev, dolge dneve in prenatrpane urnike.

Nasilje v Franciji FOTO: Profimedia

Oče 15-letnega dijaka iz enega od pariških predmestij je za AFP povedal, da v šoli, ki jo obiskuje njegov sin, skoraj vsak dan manjka najmanj en učitelj. Nekaj dijakov, ki so se v četrtek udeležili novih protestov, je medtem izrazilo dvom v napovedi vlade, ki skuša umiriti napete razmere. Na ulicah francoskih mest se je v četrtek na protestnih shodih znova zbralo več deset tisoč mladih, večinoma dijakov. Notranje ministrstvo je sporočilo, da se je demonstracij po vsej državi udeležilo nekaj več kot 70.000 ljudi, samo v Parizu okrog 25.000. Policija je aretirala več kot 500 ljudi.

Nasilje v Franciji FOTO: Profimedia