Francoski minister ZDA in Avstralijo obtožil laži, avstralski premier vrača udarec

V pogovoru za televizijo France 2 je Le Drian ZDA in Avstraliji tudi očital dvoličnost, hudo kršitev zaupanja in nespoštovanje. Kot je ocenil, v odnosih med sicer zavezniškimi državami zato vznika "resna kriza". "To, da smo prvič v zgodovini odnosov med ZDA in Francijo svojega veleposlanika poklicali domov na posvetovanje, je resno politično dejanje, ki odraža razsežnost krize med našima državama," je poudaril minister.

Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so v sredo napovedali sklenitev novega zavezništva v indopacifiški regiji, ki so ga poimenovali Aukus. Države si bodo v okviru zavezništva delile informacije na področju umetne inteligence ter računalniških in podvodnih obrambnih zmogljivosti.

"Francoska vlada je že prej vedela za pomisleke Canberre glede francoskih podmornic"

Danes se je sicer oglasil avstralski premier Scott Morrison in dejal, da je francoska vlada vedela za pomisleke Canberre glede francoskih podmornic, še preden so ta teden odstopili od nakupa. Kot je dejal, so tako on sam kot njegovi ministri to vprašanje odprli že "pred nekaj meseci".

"Mislim, da so imeli vse razloge, da so vedeli za globoke in resne pomisleke" glede tega, da francoske podmornice ne bodo zadostile našim strateškim interesom. "In mi smo dali zelo jasno vedeti, da bo naša odločitev temeljila na strateškem nacionalnem interesu," je dejal Morrison na novinarski konferenci v Sydneyju.

Kot je še dejal, razume "razočaranje" francoske vlade, a ne obžaluje odločitve, da postavi "nacionalni interes Avstralije na prvo mesto".

Tudi avstralski obrambni minister Peter Dutton je v pogovoru za avstralski Sky News zatrdil, da je bila avstralska vlada glede svojih pomislekov s Francijo "odkrita, odprta in iskrena". Sam je z njimi seznanil francosko kolegico Florence Parly.