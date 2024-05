Francoski organizatorji olimpijskih iger zavrnili prostovoljce iz Belorusije in Rusije

V celotni kampanji izbire prostovoljcev so francoski organizatorji sicer prejeli 300.000 vlog in med njimi nato izbrali 45.000 oseb. Olimpijske igre bodo na sporedu od 26. julija do 11. avgusta, paraolimpijske igre pa od 28. avgusta do 8. septembra.

Organizatorji so sprva po pisanju AFP sprejeli tudi prostovoljce iz Rusije in Belorusije, držav, ki sodelujeta v vojni proti Ukrajini, pred kratkim pa so vse zavrnili na podlagi varnostnih tveganj.