Francoski parlament podprl prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Predlog zakona določa, da je "dostop do spletnih storitev družbenih omrežij, ki jih zagotavlja spletna platforma, prepovedan za mlajše od 15 let". Iz prepovedi so med drugim izključene spletne enciklopedije in izobraževalni portali.
Predlog sledi opozorilu vladne agencije za zdravstveno varnost (Anses) iz začetka meseca, da vseprisotnost družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat in Instagram, v življenju mladostnikov močno škoduje njihovemu duševnemu zdravju. Med tveganji našteva spletno nadlegovanje, nenehno primerjanje in izpostavljenost nasilnim vsebinam, pa tudi pritegnitev pozornosti na škodo spanja.
Novi ukrepi uživajo odločno podporo predsednika Emmanuela Macrona. "Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let: to priporočajo znanstveniki in to zahteva velika večina Francozov," je po glasovanju zapisal na omrežju X. Dodal je, da možgani otrok niso na prodaj in da njihove sanje ne smejo biti odvisne od algoritmov.
Predlog bo predvidoma sredi februarja obravnaval še senat, vlada pa želi, da bi stopil v veljavo z začetkom novega šolskega leta 1. septembra. Do 31. decembra bi imele nato spletne platforme čas, da ukinejo profile, ki ne izpolnjujejo starostnih pogojev.
Da bi prepoved lahko začela veljati, bi moral biti sicer najprej vzpostavljen učinkovit sistem za preverjanje starosti. Na ravni EU trenutno poteka poskusna uporaba prototipa aplikacije za preverjanje starosti.
Predlog naj bi prinašal tudi prepoved uporabe prenosnih telefonov v srednjih šolah, medtem ko za osnovnošolsko izobraževanje že velja.
O omejitvah pri dostopu najstnikov do družbenih omrežij je več držav začelo razmišljati potem ko je ta ukrep naznanila Avstralija. Prepoved uporabe tovrstnih omrežij za mlajše od 16 let je tam v veljavi od decembra lani.
