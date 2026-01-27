Naslovnica
Tujina

Francoski parlament podprl prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Pariz, 27. 01. 2026 07.45 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA M.S.
Otrok na telefonu

Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so podprli zakonodajni predlog, ki predvideva prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let. V skladu s spremembami naj bi prepoved uporabe prenosnih telefonov v osnovnih šolah razširili tudi na srednje. Iz narodne skupščine se predlog zdaj seli v senat.

Predlog zakona določa, da je "dostop do spletnih storitev družbenih omrežij, ki jih zagotavlja spletna platforma, prepovedan za mlajše od 15 let". Iz prepovedi so med drugim izključene spletne enciklopedije in izobraževalni portali.

Predlog sledi opozorilu vladne agencije za zdravstveno varnost (Anses) iz začetka meseca, da vseprisotnost družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat in Instagram, v življenju mladostnikov močno škoduje njihovemu duševnemu zdravju. Med tveganji našteva spletno nadlegovanje, nenehno primerjanje in izpostavljenost nasilnim vsebinam, pa tudi pritegnitev pozornosti na škodo spanja.

Novi ukrepi uživajo odločno podporo predsednika Emmanuela Macrona. "Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let: to priporočajo znanstveniki in to zahteva velika večina Francozov," je po glasovanju zapisal na omrežju X. Dodal je, da možgani otrok niso na prodaj in da njihove sanje ne smejo biti odvisne od algoritmov.

Najstnik na telefonu
Najstnik na telefonu
FOTO: Shutterstock

Predlog bo predvidoma sredi februarja obravnaval še senat, vlada pa želi, da bi stopil v veljavo z začetkom novega šolskega leta 1. septembra. Do 31. decembra bi imele nato spletne platforme čas, da ukinejo profile, ki ne izpolnjujejo starostnih pogojev.

Da bi prepoved lahko začela veljati, bi moral biti sicer najprej vzpostavljen učinkovit sistem za preverjanje starosti. Na ravni EU trenutno poteka poskusna uporaba prototipa aplikacije za preverjanje starosti.

Predlog naj bi prinašal tudi prepoved uporabe prenosnih telefonov v srednjih šolah, medtem ko za osnovnošolsko izobraževanje že velja.

O omejitvah pri dostopu najstnikov do družbenih omrežij je več držav začelo razmišljati potem ko je ta ukrep naznanila Avstralija. Prepoved uporabe tovrstnih omrežij za mlajše od 16 let je tam v veljavi od decembra lani.

francija telefoni mladoletniki

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res je
27. 01. 2026 09.00
To lahko pomeni le, da se bo vsak moral identificirati z osebnim dokumentom in da se bo za popolnoma vsak profil na socialnih omrežjih vedelo komu pripada. Hvala, ne.
Odgovori
0 0
jekras
27. 01. 2026 08.58
dajte to že v Sloveniji postavt
Odgovori
+1
1 0
kita 1111
27. 01. 2026 08.46
Podpiram v celoti ,ker tako kot je že danes to ni normalno ,ker otrokom preveč perejo možgane
Odgovori
+2
2 0
brabusednet
27. 01. 2026 08.45
Pri nas bi morali do18 leta,ko vidimo kaj mularija počne.
Odgovori
+2
2 0
Sir Oliver
27. 01. 2026 08.32
Upam, da tole zaživi tudi v praksi. Pri nas?
Odgovori
+4
4 0
ajdanakolesu
27. 01. 2026 08.31
Človek se navadi s pomočjo zakonodaje in prepovedi, če je prilagodljiv in odprte glave. Včasih smo kadili tudi v ZD, letalu, vlaku, avtobusu,gledališču,kinu, danes nikjer več, celo v lokalih in gostilnah so se odrasli navadili ! Torej, tako kot so cigarete ostale v torbici, tako lahko tudi telefon ostane v torbici. Karkoli pomembnega se zgodi, ostane na telefonu in te počaka. Samo smrt ne počaka, drugo vse.
Odgovori
+3
3 0
LinaAnil
27. 01. 2026 08.04
Še 15 so prenizka leta, ampak bravo
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
