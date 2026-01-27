Francoski parlament podprl prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Predlog zakona določa, da je "dostop do spletnih storitev družbenih omrežij, ki jih zagotavlja spletna platforma, prepovedan za mlajše od 15 let". Iz prepovedi so med drugim izključene spletne enciklopedije in izobraževalni portali.

Predlog sledi opozorilu vladne agencije za zdravstveno varnost (Anses) iz začetka meseca, da vseprisotnost družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat in Instagram, v življenju mladostnikov močno škoduje njihovemu duševnemu zdravju. Med tveganji našteva spletno nadlegovanje, nenehno primerjanje in izpostavljenost nasilnim vsebinam, pa tudi pritegnitev pozornosti na škodo spanja.

Novi ukrepi uživajo odločno podporo predsednika Emmanuela Macrona. "Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let: to priporočajo znanstveniki in to zahteva velika večina Francozov," je po glasovanju zapisal na omrežju X. Dodal je, da možgani otrok niso na prodaj in da njihove sanje ne smejo biti odvisne od algoritmov.