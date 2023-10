Francoski policisti ustrelili žensko, ki je grozila mimoidočim

Kot poroča BBC, so policisti posredovali na železniški postaji Bibliothèque François-Mitterrand. Poklicali so jih potniki, ki so trdili, da ženska, ki je bila povsem zakrita, grozi, da se bo razstrelila. Vzklikala je tudi "Alah je velik," je agencija France-Presse izvedela iz policijskih virov in iz urada državnega tožilstva v Parizu.

Policisti so se hitro odzvali in prišli na kraj dogodka ter evakuirali postajo. Ker ženska ni upoštevala njihovih navodil, so bili primorani streljati. Eden od njih jo je ustrelil v trebuh, poroča Le Monde.

Njeno stanje je kritično, a stabilno.