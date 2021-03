V Franciji z zakonom o minimalni starosti za privolitev v spolni odnos

Glede na trenutno francosko zakonodajo v spolni odnos lahko privoli oseba v kateri koli starosti, tudi ko gre za spolni odnos med odraslo osebo in otrokom ali med krvnimi sorodniki. Spolni odnos z osebami, ki so mlajše od 15 let, je sicer prepovedan, vendar je prav zato, ker otroci teoretično lahko privolijo v spolni odnos, očitke o posilstvu otrok na sodišču težko dokazati.

Obtožba o posilstvu na sodišču vzdrži le, če žrtev predloži dokaze, da je bila uporabljena "sila, grožnja, nasilje ali pa presenečenje". Sicer ne gre za posilstvo, pač pa se dogodek smatra kot manjši prekršek, in sicer spolno nasilje. To velja tudi za otroke. Novi zakon bi tako mlajšim od 15 let onemogočal privolitev v spolni odnos, kazen za posilstvo pa bi bila do 20 let zapora.

Klavzula "Romeo in Julija"

Toda tako imenovana klavzula "Romeo in Julija" bo najstnikom še vseeno omogočala, da privolijo v spolni odnos. Omogoča namreč seks med najstnikom/co in mladostnikom/co, dokler je starostna razlika med njima manjša od pet let. Nekateri poslanci so sicer starostno razliko ocenili za preveliko. Branil jo je pravosodni minister, ki je dejal, da ne želi, da se "mladostnika, starega 18 let, obsodi, ker je imel sporazumen seks z dekletom, starim štirinajst let in pol".

Na tisoče žensk v Franciji trdi, da so jih zlorabili sorodniki

Predlog zakona vpliva tudi na zakonodajo glede incestov, ki so bili predmet nedavnega škandala, v katerem se je pojavilo na tisoče žensk, ki so trdile, da so jih spolno zlorabili sorodniki. Izraz incest v Franciji pomeni spolno zlorabo sorodnikov, vključuje pa tudi tiste, ki sicer niso krvni sorodniki, pač pa priženjeni.

Škandal se je začel januarja, ko je Camille Kouchner svojega očima,uglednega akademika Olivierja Duhamela, obtožila, da je v otroštvu spolno zlorabil njenega brata dvojčka. Duhamel je odstopil s prestižne univerzeSciences Pov Parizu, s pritiski za izboljšanje zaščite pred spolnim nasiljem pa se soočajo tudi druge institucije.

Zgodba je sprožila val javnih pričevanj, ki jo jih žrtve z uporabo oznake #MeTooIncest delile tudi na družbenih omrežjih. Združenje Face à l'inceste (soočanje z incestom) je medtem sporočilo, da se je število klicev, ki jih je prejelo februarja, povečalo s 30 na skoraj 200. Predlagani zakon bi prepovedal spolne odnose odrasle osebe s sorodnikom, mlajšim od 18 let. Spolni odnosi med odraslimi, ki so bližnji sorodniki, so trenutno v Franciji sicer dovoljeni in novi zakon tega ne spreminja.

Gibanje se je pojavilo le tri leta po svetovnem gibanju #MeToo, v katerem so se številne države soočile z obtožbami o razširjenem spolnem nasilju, tudi na najvišjih ravneh družbe.