Francoski politik: Vrnite nam Kip svobode. ZDA: Morali bi biti hvaležni

"Američanom, ki so se odločili postaviti na stran tiranov, Američanom, ki so odpustili znanstvenike, ki so zahtevali znanstveno svobodo, bomo rekli: Vrnite nam Kip svobode," je dejal Glucksmann, čigar stranka je v Franciji v opoziciji.

Pri tem je najverjetneje imela v mislih vlogo ZDA v drugi svetovni vojni. Takrat so ZDA z zaveznicami odločilno prispevale k osvoboditvi Francije in porazu nacistične Nemčije. "Morali bi biti hvaležni," je še dodala.

Francija je znameniti Kip svobode ZDA podarila leta 1876 ob stoletnici neodvisnosti od Združenega kraljestva in v znak potrditve diplomatskih vezi. Gre za enega najbolj prepoznavnih simbolov New Yorka, ki stoji na otoku v pristanišču in pozdravlja prišleke in obiskovalce z vsega sveta.