Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Francoski premier Lecornu odstopil s položaja

Pariz, 06. 10. 2025 10.05 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
7

Francoski premier Sebastien Lecornu je – manj kot 12 ur po imenovanju članov nove vlade – odstopil s položaja. Predsednik države Emmanuel Macron je njegov odstop že sprejel, politična kriza v Franciji pa se s tem dodatno zapleta.

Francoski premier Sebastien Lecornu odstopil
Francoski premier Sebastien Lecornu odstopil FOTO: AP

Sebastien Lecornu je odstopno izjavo podal manj kot 12 ur po tem, ko je v nedeljo zvečer imenoval 18 ministrov in ministric, ki bi sestavljali njegovo vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odstopil po manj kot mesecu dni

Francoski premier, ki je bil imenovan 9. septembra, je tako odstopil po manj kot mesecu dni. Vse od imenovanja na položaj se je soočal s kritikami tako skrajne desnice kot levice, situacijo pa je danes dodatno zapletlo nezadovoljstvo s sestavo nove vlade med zavezniki na sredini in desnici.

Preberi še Novi francoski premier: Moral bom narediti prelom

Spomnimo, Lecornu, ki ga je predsednik Emmanuel Macron po odstopu Françoisa Bayrouja imenoval za novega premierja, je obljubil korenite spremembe, preden se bo lotil težke naloge oblikovanja vladne koalicije, s katero bi prekinil politični zastoj v državi. "Morali bomo narediti prelom, ne le v obliki ali metodi, ampak tudi v vsebini," je po prevzemu funkcije premierja v palači Matignon dejal Lecornu, ob tem pa Francozom sporočil, da "nam bo uspelo".

Lecornu je bil že peti francoski premier v nekaj manj kot dveh letih, z njegovim odstopom pa Francija tone še globlje v politično krizo.

Sebastien Lecornu odstop Francija premier
Naslednji članek

Kam segajo korenine arabsko-izraelskega konflikta?

Naslednji članek

Pogrešana planinca naj bi bila brata iz Splita, iskanje se nadaljuje

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quercus
06. 10. 2025 10.48
+4
Čudno, da Macron še ni Putina obtožil za tole, glede na to, da so Rusi zadnje čase pripraven krivec za vse kar gre v EU-ju narobe.
ODGOVORI
4 0
Rudar
06. 10. 2025 10.56
-2
Ker rusi niso bili nikoli krivi na nič. Me spominja na eno izmed republik biuvše juge.
ODGOVORI
0 2
Fluxx
06. 10. 2025 10.45
+5
mesec dni je da se dobi večna penzija. Isto je una Liz iz anglije ufurala. Pršla gor tok da ji pripadajo dinarčki do konca življenja. Politiki so res posebne vrsti ljudje
ODGOVORI
5 0
MarkoE
06. 10. 2025 10.28
+3
Investicij v orožarski lobi bo rešil ne samo Francijo ampak celo Evropo. Evropa ima dovolj kanon futra
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
06. 10. 2025 10.26
+6
Ga razumem, nima lahke naloge, glede na to kam so pripeljali FRA v zadnjih 2 desetletjih. Zadnji naj ugasne luč.
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
06. 10. 2025 10.24
+8
Verjetno so RUSI krivi, njihovi čipi iz zastarelih pralnih strojev odlično delujejo na Nemce in Francoze katerim njihov vlak drvi v PROPAD. ))) Indijci in Kitajci to je 3 milijarde velik trg, pa je navdušen nad RUSKIM izvozom..
ODGOVORI
9 1
Rudar
06. 10. 2025 10.59
S tem, da je Rusija v EU izvažala za miljardo energentov na dan. V te tvoje milijardne trge pa manj kot 15 %tega. Izračunaj.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256