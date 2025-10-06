Francoski premier Lecornu odstopil s položaja

Sebastien Lecornu je odstopno izjavo podal manj kot 12 ur po tem, ko je v nedeljo zvečer imenoval 18 ministrov in ministric, ki bi sestavljali njegovo vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Francoski premier, ki je bil imenovan 9. septembra, je tako odstopil po manj kot mesecu dni. Vse od imenovanja na položaj se je soočal s kritikami tako skrajne desnice kot levice, situacijo pa je danes dodatno zapletlo nezadovoljstvo s sestavo nove vlade med zavezniki na sredini in desnici.

Spomnimo, Lecornu, ki ga je predsednik Emmanuel Macron po odstopu Françoisa Bayrouja imenoval za novega premierja, je obljubil korenite spremembe, preden se bo lotil težke naloge oblikovanja vladne koalicije, s katero bi prekinil politični zastoj v državi. "Morali bomo narediti prelom, ne le v obliki ali metodi, ampak tudi v vsebini," je po prevzemu funkcije premierja v palači Matignon dejal Lecornu, ob tem pa Francozom sporočil, da "nam bo uspelo".

Lecornu je bil že peti francoski premier v nekaj manj kot dveh letih, z njegovim odstopom pa Francija tone še globlje v politično krizo.