Francoski premier: Policijske ure pomagale ohraniti mir čez noč

Ciljne policijske ure, uvedene v delih Pariza in drugih mestih, so ponoči pomagale ohraniti mir, je v objavi na omrežju X sporočil francoski premier Sébastien Lecornu. Napovedal je, da bodo lokalne oblasti tudi v torek zvečer uvedle policijske ure povsod, kjer bodo ocenile, da je to potrebno. V Parizu so s policijsko uro med 23. uro in 6. uro prepovedali vstop ali zadrževanje na trgu Place de la Republique, kjer so v soboto bili izgredi, ter v nakupovalnem predelu Les Halles, ki je bil tarča plenjenja. Poleg tega so po 20. uri prepovedali množična zbiranja in demonstracije. Namen ukrepa je zaščititi "ljudi in premoženje pred nasiljem in plenjenjem", je sporočila pariška policija.

Policijske ure tudi v nekaterih drugih krajih

Policijsko uro so uvedli tudi v Bordeauxu, na jugozahodu države. Tudi lokalne oblasti na severu Francije so v več mestih, med drugim v Lillu, za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let, uvedle policijsko uro. Ta je začela veljati v ponedeljek in bo naslednja dva dni trajala od 20. ure do 6. ure zjutraj. Podobne ukrepe so uvedli tudi v mestih Douai, Wattignies in Denain na severu Francije. Policijsko uro, med 21. in 6. uro, so uvedli tudi v Nici na francoski rivieri. Ta je veljala za središče mesta, vendar le za mladoletnike brez spremstva staršev. V Lyonu, tretjem največjem francoskem mestu, so policijsko uro uvedli za osrednji del mesta, kjer so bili med sobotnimi protesti zažgani prostori turistične pisarne. Prepoved gibanja na javnih površinah so uvedli v ponedeljek ob 21. uri, veljala pa je do torka ob 6. uri zjutraj. V nekaterih delih Lyona je bila od ponedeljka od 18. ure dalje v veljavi tudi prepoved javnega zbiranja.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Policijska ura v Parizu AP

Policijska ura v Parizu AP

Policijska ura v Parizu AP

Policijska ura v Parizu AP

Policijska ura v Parizu AP









Tarče izgrednikov, ki so konec tedna ob robu protestov, uničevali in plenili, so bile mestne hiše in druge javne zgradbe, ter na tisoče poslovnih objektov po vsej državi. V ponedeljek je premier Lecornu pozval k "zelo omejenim" in "lokaliziranim" policijskim uram. Branil je tudi ravnanje policije med nemiri in dejal, da je čudež, da "kljub prizorom hudega nasilja in obsežni škodi na premoženju ni bil nihče ubit". Notranji minister Laurent Nunez je sicer v nedeljo zvečer ponudil svoj odstop, a ga je predsednik Emmanuel Macron zavrnil, "glede na potrebo po nadaljnjem vodenju organov pregona v trenutnih razmerah", so sporočili iz njegovega urada. Medtem ko na tisoče francoskih trgovcev ocenjuje škodo zaradi nasilja in ropanja, se na spletu pojavljajo oglasi za predmete, ki so bili očitno ukradeni med izgredi. Francoska vlada je zato od večjih spletnih tržnic za prodajo rabljenega blaga, kot so Vinted, eBay in Amazon, zahtevala, naj ukrepajo proti sumljivim oglasom.

Nemiri povzročajo skrbi turističnemu sektorju

Zaradi protestov, nemirov in posledično tudi prometnih zastojev so se številni turisti minuli vikend znašli v težavah predvsem pri premikanju po francoski prestolnici. V ponedeljek so študenti blokirali tudi vhod v eno največjih turističnih atrakcij v Parizu – muzej Louvre. Pri tem je prišlo do napetih soočenj z razočaranimi turisti, ki so si želeli ogledati najbolj obiskan muzej na svetu. Dogajanje tako močno vpliva na turistični sektor francoske prestolnice, ki je ocenjen na okoli 14 milijard evrov.

Trump izgrede v Franciji izkorišča v svoji kampanji