Francoski senat kljub protestom potrdil sporno pokojninsko reformo

V soboto so sicer v Franciji že sedmi dan potekali nacionalni protesti proti reformi, s katero namerava vlada predsednika države Emmanuela Macrona zvišati upokojitveno starost s sedanjih 62 na 64 let.

Francoski sindikati, ki reformi ostro nasprotujejo, še vedno upajo, da bo Macron, ki je zavrnil njihove pozive k pogovorom, popustil. Po poročanju agencije AFP je bila sicer sobotna udeležba na protestih nižja kot v minulih dneh.

Po navedbah notranjega ministrstva se je sobotnih demonstracij udeležilo okoli 368.000 ljudi, čeprav so pričakovali okoli pol milijona protestnikov. Zvečer so v Parizu protesti postali nasilni in policija je prijela okoli 30 ljudi, ki so razbijali okna, metali predmete v policiste in prevračali smetnjake.