Francoski senator, ki naj bi omamil poslanko, suspendiran iz stranke

Ob tem so iz stranke Horizons, ki jo vodi nekdanji francoski premier Edouard Philippe , sporočili, da "ne bodo nikoli tolerirali niti najmanjšega popuščanja do spolnega in seksističnega nasilja".

Kot je v petek pojasnila njena odvetnica, je 48-letni poslanki sredinske stranke MoDem postalo slabo, ko je spila kozarec šampanjca. Pri tem je videla senatorja, kako je "v predalu v svoji kuhinji zgrabil majhno plastično vrečko, v kateri je bilo nekaj belega"."Z neverjetnim fizičnim in intelektualnim naporom je premagala strah in se v zadnjem trenutku rešila iz te zasede," je dejala odvetnica.

V poslankini krvi so po dogodku potrdili prisotnost droge, med poznejšo preiskavo senatorjevega doma pa so nato našli prav to drogo, zato so ga prijeli.

Sandrine Josso se je z Guerriaujem poznala že približno 10 let, a nista bila v intimni zvezi, je pojasnila njena odvetnica.

V prvem uradnem zaslišanju je Guerriau v petek zanikal kakršen koli načrt spolnega napada. Grozi mu do pet let zapora in denarna kazen v višini 75.000 evrov. Dogodek je pretresel francosko javnost, pa tudi politični prostor. Stranki obeh vpletenih politikov sta članici aktualne vlade.