'Francoski spiderman' praznoval 60. rojstni dan na vrhu stolpnice

Alain Robert je stolpnico Tour TotalEnergies v Parizu že večkrat preplezal. Tokrat je za vzpon potreboval 60 minut. "Pred nekaj leti sem si obljubil, da se bom, ko bom star 60 let, spet povzpel na to zgradbo, ker 60 let simbolizira upokojitveno starost v Franciji, zato se mi je to zdelo lepo," je dejal po vzponu.

Ob tem je za Reuters dejal, da je z vzponom tudi želel opozoriti na problematiko podnebnih sprememb. Po poročanju medijev, naj bi ga policija znova pridržala.

Alain Robert sicer že od leta 1994 povzroča preglavice in jemlje dah ljudem. Tako je osvojil tudi Burdž Khalifo v Dubaju ter Efflov stolp v Parizu. Med demonstracijami v Hongkongu se je povzpel na enega od nebotičnikov v mestu ter nanj obesil transparent z napisom "mir".

Zaradi svojih podvigov je bil večkrat aretiran, saj za večino "napadov" na nebotične nima dovoljenja oblasti.