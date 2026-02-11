Francoski učitelj osumljen zlorabe skoraj 90 otrok na petih celinah

Policija v Grenoblu preiskuje Jacquesa Leveugla, ki je od aprila 2025 v priporu v Franciji, zaradi suma posilstva in spolnih napadov na mladoletnike. Po podatkih tožilstva naj bi se zlorabe zgodile med letoma 1967 in 2022 ter zajemale najmanj 89 fantov, starih od 13 do 17 let, poroča The Guardian. Primer velja za izjemno razvejan, saj je osumljenec deloval na več celinah, med drugim v Nemčiji, Švici, državah Severne in Zahodne Afrike, na Filipinih, v Indiji, Kolumbiji ter v francoski Novi Kaledoniji.

Leveugle je kljub pomanjkanju uradne pedagoške izobrazbe desetletja delal z otroki in mladostniki kot zasebni učitelj, vzgojitelj v mladinskih ustanovah, športni inštruktor ter mentor mladih prestopnikov. Po navedbah tožilstva je deloval prepričljivo in karizmatično, kar mu je omogočalo, da je pridobil zaupanje otrok in jih postopoma zlorabljal.