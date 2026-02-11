Naslovnica
Tujina

Francoski učitelj osumljen zlorabe skoraj 90 otrok na petih celinah

Grenoble, 11. 02. 2026 17.23 pred 44 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Jacques Leveugle skozi leta

Francoski preiskovalci so sprožili redek mednarodni poziv žrtvam in pričam v obsežni kazenski preiskavi proti 79-letnemu Jacquesu Leveuglu, nekdanjemu učitelju in vzgojitelju, ki je osumljen spolnih zlorab skoraj 90 otrok v več kot petih desetletjih in v številnih državah po svetu.

Policija v Grenoblu preiskuje Jacquesa Leveugla, ki je od aprila 2025 v priporu v Franciji, zaradi suma posilstva in spolnih napadov na mladoletnike. Po podatkih tožilstva naj bi se zlorabe zgodile med letoma 1967 in 2022 ter zajemale najmanj 89 fantov, starih od 13 do 17 let, poroča The Guardian. Primer velja za izjemno razvejan, saj je osumljenec deloval na več celinah, med drugim v Nemčiji, Švici, državah Severne in Zahodne Afrike, na Filipinih, v Indiji, Kolumbiji ter v francoski Novi Kaledoniji.

Leveugle je kljub pomanjkanju uradne pedagoške izobrazbe desetletja delal z otroki in mladostniki kot zasebni učitelj, vzgojitelj v mladinskih ustanovah, športni inštruktor ter mentor mladih prestopnikov. Po navedbah tožilstva je deloval prepričljivo in karizmatično, kar mu je omogočalo, da je pridobil zaupanje otrok in jih postopoma zlorabljal.

Jacques Leveugle skozi leta
Jacques Leveugle skozi leta
FOTO: Profimedia

Preiskava se v veliki meri opira na obsežne zapiske, ki jih je Leveugle sam pisal in shranjeval v obliki digitalnih "spominov". Dokumente je na USB ključku našel njegov nečak in jih predal policiji, preiskovalcem pa so omogočili identifikacijo številnih domnevnih žrtev. Skupno gre za 15 obsežnih besedilnih zvezkov.

Francoske oblasti zdaj po poročanju The Guardian pozivajo morebitne dodatne žrtve in priče, naj se oglasijo, saj želijo preiskavo zaključiti do leta 2026 in omogočiti sojenje v razumnem roku. Žandarmerija je objavila tudi fotografije osumljenca v različnih življenjskih obdobjih ter seznam držav, kjer je deloval.

Leveuge naj bi policiji, policiji priznal, da je v preteklosti z blazino zadušil svojo hudo bolno mater in pozneje še 92-letno teto. Tudi te dogodke je opisal v svojih zapiskih, kjer naj bi zapisal, da je "ubil dve osebi", svoja dejanja pa opravičeval kot dejanje usmiljenja.

Jacques Leveugle spolne zlorabe mednarodna preiskava žrtve Francija

