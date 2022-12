Francoski veleposlanik v Turčiji na zagovoru: 'Francija mora ravnati preudarno'

Domnevni storilec, 69-letni Francoz, ki ga je zaslišal preiskovalni sodnik, je obtožen umora na podlagi rase, narodnosti ali vere ter nedovoljene posesti orožja, je sporočil pravosodni vir. Obtoženca so odvedli v preiskovalni zapor, na spletni strani poroča francoska javna radiotelevizija. Domnevni napadalec, ki je v petek izstrelil več strelov na center kurdske skupnosti, je v nedeljo dejal, da ga je pri dejanju vodilo patološko sovraštvo do tujcev.

Napad je razburil kurdsko skupnost, ki ga je označila za politično in teroristično dejanje. Vse žrtve so po navedbah predstavnikov kurdske organizacije Demokratični kurdski svet v Franciji (CDK-F) kurdski aktivisti. Petkovemu napadu so tako sledili večdnevni protesti kurdskih skupin in njihovih privržencev. Nekateri protestniki so s seboj prinesli zastave Kurdistanske delavske stranke (PKK), ki jo Turčija označuje za teroristično organizacijo. Drugi so v rokah držali transparente, ki so Turčijo obtoževali, da je morilska država.

Nasilje je oživilo travmo treh nerešenih umorov Kurdov leta 2013, za katere mnogi krivijo Turčijo. Številni pripadniki kurdske skupnosti so izrazili jezo nad francoskimi varnostnimi službami, češ da so storile premalo, da bi preprečile streljanje. Spominskega pohoda se je v 10. pariškem okrožju udeležilo več sto ljudi, ki so v kurdščini skandirali "Naši mučenci ne umrejo" ter zahtevali "resnico in pravico".