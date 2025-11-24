Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Francoski vinarji v boju za obstoj: najslabša letina v zadnjih 70 letih

Pariz, 24. 11. 2025 09.51 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
1

Lastniki francoskih vinogradov se bojijo, da so jih upad prodaje, Trumpove carine in najslabša letina v zadnjih 70 letih postavili v položaj, ko bodo morali zapreti svojo proizvodnjo, ki je eden od stebrov francoskega gospodarstva.

Francosko vino
Francosko vino FOTO: Profimedia

Za rešitev petine francoskih vinogradov so potrebni nujni ukrepi, sporočajo vinarji. V bitko za preživetje že vlagajo vse svoje napore. Vlada s tem, ko ne ukrepa, sporoča, da jim ta industrija ni več pomembna, so prepričani.

Zaporedni udarci: carine, pandemija, vročina in toče

Na začetku meseca je ministrstvo za kmetijstvo napovedalo, da bo letošnja proizvodnja znašala 3,6 milijarde litrov. To je enako kot leta 2024, ki je prav tako veljalo za katastrofalno leto, poroča Guardian.

Letine so med drugim propadle tudi zaradi vročinskih valov in toče.
Letine so med drugim propadle tudi zaradi vročinskih valov in toče. FOTO: Shutterstock

Vinarje so namreč v zadnjih petih letih prizadeli številni udarci. Med njimi so bile 15-odstotne carine na uvoz vina in žganih pijač, ki jih je uvedel Donald Trump, pandemija covida, uničene letine zaradi vročinskih valov in toče, vojna v Ukrajini, ki je stroške povečala za tretjino, ter dramatičen padec prodaje doma in v tujini.

Izvoz bordoških vin na Kitajsko je lani padel na najnižjo raven v desetletju. Od leta 2017 se je s tem prepolovil. Peking je julija uvedel 32,2-odstotno carino na številne vinske žgane pijače iz EU, pri čemer so oprostitev plačila dajatve dobili le trije veliki francoski proizvajalci: LVMH, Pernod Ricard in Rémy Cointreau.

Zahtevajo reševalni paket

Na tisoče vinogradnikov se je pretekli konec tedna zbralo na protestu v južnem mestu Beziers. Vlado so pozvali, naj pripravi reševalni paket za nadomestilo za letine.

Predsednik združenja neodvisnih vinarjev Jean-Marie Fabre se je v začetku novembra srečal z ministrico za kmetijstvo in predstavil zahteve vinarjev. Pričakuje, da bo vlada na kriznem srečanju sprejela ukrepe. Med zahtevami je tudi odškodnina za izkrčitev vinogradov: lani je bilo izkrčenih 27.000 hektarov z nadomestilom 4.000 evrov na hektar, po Fabrovih ocenah pa bi lahko odstranili še 35.000 hektarov. V Bordeauxu je bilo v okviru podobnega programa uničenih 12.000 hektarov trt.

20 odstotkov francoskih vinogradnikov razmišlja o zaprtju svojih podjetij, kar bi lahko privedlo do izgube do okoli 100.000 delovnih mest.
20 odstotkov francoskih vinogradnikov razmišlja o zaprtju svojih podjetij, kar bi lahko privedlo do izgube do okoli 100.000 delovnih mest. FOTO: Shutterstock

Po poročilu Le Monde, ki povzema raziskavo nacionalnega organa za nadzor prehranske in pijačne industrije, 20 odstotkov francoskih vinogradnikov razmišlja o zaprtju svojih podjetij, kar bi lahko privedlo do izgube okoli 100.000 delovnih mest. Francoska vinska industrija ima letni promet okoli 92 milijard evrov in je eden od treh glavnih industrijskih sektorjev v državi (poleg letalstva in luksuznih izdelkov) ter zaposluje več kot 440.000 ljudi.

vinarji letina propad francija
Naslednji članek

Prenovljenih 28 točk: Evropa v Ženevi dosegla 'odločilni uspeh'

Naslednji članek

'Driftal' po iztekih skakalnic v Planici: Škoda je ogromna

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Želko Kacin
24. 11. 2025 11.20
+1
nej grejo v ukrajino
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363