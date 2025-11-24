Francoski vinarji v boju za obstoj: najslabša letina v zadnjih 70 letih

Lastniki francoskih vinogradov se bojijo, da so jih upad prodaje, Trumpove carine in najslabša letina v zadnjih 70 letih postavili v položaj, ko bodo morali zapreti svojo proizvodnjo, ki je eden od stebrov francoskega gospodarstva.

Francosko vino FOTO: Profimedia icon-expand

Za rešitev petine francoskih vinogradov so potrebni nujni ukrepi, sporočajo vinarji. V bitko za preživetje že vlagajo vse svoje napore. Vlada s tem, ko ne ukrepa, sporoča, da jim ta industrija ni več pomembna, so prepričani.

Zaporedni udarci: carine, pandemija, vročina in toče

Na začetku meseca je ministrstvo za kmetijstvo napovedalo, da bo letošnja proizvodnja znašala 3,6 milijarde litrov. To je enako kot leta 2024, ki je prav tako veljalo za katastrofalno leto, poroča Guardian.

Letine so med drugim propadle tudi zaradi vročinskih valov in toče. FOTO: Shutterstock icon-expand

Vinarje so namreč v zadnjih petih letih prizadeli številni udarci. Med njimi so bile 15-odstotne carine na uvoz vina in žganih pijač, ki jih je uvedel Donald Trump, pandemija covida, uničene letine zaradi vročinskih valov in toče, vojna v Ukrajini, ki je stroške povečala za tretjino, ter dramatičen padec prodaje doma in v tujini. Izvoz bordoških vin na Kitajsko je lani padel na najnižjo raven v desetletju. Od leta 2017 se je s tem prepolovil. Peking je julija uvedel 32,2-odstotno carino na številne vinske žgane pijače iz EU, pri čemer so oprostitev plačila dajatve dobili le trije veliki francoski proizvajalci: LVMH, Pernod Ricard in Rémy Cointreau.

Zahtevajo reševalni paket

Na tisoče vinogradnikov se je pretekli konec tedna zbralo na protestu v južnem mestu Beziers. Vlado so pozvali, naj pripravi reševalni paket za nadomestilo za letine. Predsednik združenja neodvisnih vinarjev Jean-Marie Fabre se je v začetku novembra srečal z ministrico za kmetijstvo in predstavil zahteve vinarjev. Pričakuje, da bo vlada na kriznem srečanju sprejela ukrepe. Med zahtevami je tudi odškodnina za izkrčitev vinogradov: lani je bilo izkrčenih 27.000 hektarov z nadomestilom 4.000 evrov na hektar, po Fabrovih ocenah pa bi lahko odstranili še 35.000 hektarov. V Bordeauxu je bilo v okviru podobnega programa uničenih 12.000 hektarov trt.

20 odstotkov francoskih vinogradnikov razmišlja o zaprtju svojih podjetij, kar bi lahko privedlo do izgube do okoli 100.000 delovnih mest. FOTO: Shutterstock icon-expand