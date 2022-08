Francoski župan: Alpinisti bi morali za vzpon na Mont Blanc plačati 15.000 evrov

Razmere na francoski gori Mont Blanc so v letošnji poletni sezoni daleč od idealnih za alpinistične podvige. Zaradi pomanjkanja snega pozimi in izjemne poletne vročine so se skale na poteh destabilizirale, razpoke v ledenikih pa so vse večje in težje prehodne. Vročina, ki jo pripisujejo podnebnim spremembam je povečala tudi nevarnost snežnih plazov v Alpah zaradi taljenja ledenikov.

Župan pravi, da občina nima pooblastil, da bi priljubljeno planinsko pot zaprla. So pa do nadaljnjega zaradi nevarnosti skalnih podorov zaprli gorski zatočišči Goûter in Tête Rousse. Kot je dejal župan, so namreč v četrtek zabeležili velik skalni podor, ki bi zagotovo ubil koga, če bi se v tistem trenutku znašel na omenjeni planinski poti.

Župan Peillex je v sporočilu za javnost opozoril tudi, da so nekateri "psevdoplezalci" kljub temu vztrajali in se skušali povzpeti na goro "s smrtjo v nahrbtnikih" . Samo v četrtek so po njegovih besedah našteli okoli 70 ljudi, ki so skušali splezati na goro, število pa iz dneva v dan narašča.

Kot je zapisal v sporočilu za javnost, so se tudi gorski vodniki odločili, da planincev ne bodo več peljali po priljubljeni poti Goûter, ki ji pravijo tudi Kraljevska pot in ki se začne v Saint-Gervaisu ali sosednjem alpskem letovišču Chamonix. Njihova odločitev velja najmanj do sredine avgusta.

Župan sicer predloga še ni uzakonil, vendar pa o tem razmišlja. Nenazadnje tudi zato, ker se na goro nemalokrat odpravijo tudi povsem nepripravljeni planinci. Minuli vikend so tako na gori srečali skupino romunskih turistov, ki so bili oblečeni v kratke hlače in obuti v športne čevlje. Policijski helikopter jim je preko zvočnika ukazal, naj se obrnejo in vrnejo nazaj v dolino. Turisti so navodilo upoštevali, a so napovedali, da se bodo na pot znova odpravili naslednji dan.

Profesionalni gorski vodnik iz Chamonixa, Olivier Greber, je za AFP dejal, da je v letošnji sezoni vrh doseglo le okoli 10 do 20 izkušenih alpinistov na dan. To je precej manj, kot v preteklih letih, ko se je na vrh pozvpelo 100-120 alpinistov dnevno. V običajnih sezonah so imeli na leto več sto reševalnih akcij, več deset plezalcev pa je med podvigom umrlo.

Mont Blanc ima kar 11 vrhov nad 4000 metri nadmorske višine, ki ležijo v Franciji in Italiji. Območje vsako leto pritegne več sto tisoč turistov. Poleg poti Goûter obstaja še več drugih poti na goro, med drugim tudi pot Aiguilles Grises z italijanske strani, ki kljub nevarnostim ostaja odprta.