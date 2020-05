Francosko sodišče oprostilo kmeta, ki je pomagal nezakonitim migrantom

Francosko sodišče je v sredo odpravilo vse obtožbe zoper Cedrica Herrouja, kmeta, ki je pomagal nezakonitim migrantom vstopiti v Francijo. Gre za zaključek prelomnega primera v t. i. kategoriji 'zločinov iz solidarnosti'.

Cedric Herrou, ki ima nasad oljk ob meji, 15 kilometrov severno od znanega italijanskega mejnega prehoda Ventimiglia, je pomagal približno 200 migrantom čez mejo iz Italije, avgusta 2017 pa so ga obsodili na štiri mesece pogojne kazni. Migrantom je nudil tudi nastanitev.

Francoski ustavni svet, ki ocenjuje veljavnost francoskih zakonov, je presodil, da ljudi ni mogoče preganjati zaradi 'kaznivih dejanj iz solidarnosti'. Decembra 2018 je francosko kasacijsko sodišče razveljavilo Herroujevo obsodbo in zadevo poslalo nazaj na pritožbeno sodišče v Lyonu, ki je v sredo razveljavilo vse obtožbe.

Na odločitev sodišča se je odzvala tudi organizacija Amnesty International. Kot so sporočili, je primer dokaz, da so dejanja iz solidarnosti v Evropi postala kriminalizirana. Današnja zmaga ni le zmaga za pravico, ampak za 'zdravo pamet'. "Cedric Herrou ni storil ničesar narobe, preprosto je pokazal sočutje do ljudi, ki jih evropske države pustijo v zelo slabih pogojih," je zapisal predstavnik organizacije Rym Khadhraoui.

Kot je poudaril Khadhraoui, je zdaj čas, da bi spremenili francosko zakonodajo. Tako bi preganjali le tihotapljenje ljudi, ki prinaša materialno korist, dejanja humanitarne pomoči pa naj ne bi bila več preganjena.