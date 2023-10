Francosko tožilstvo preiskuje domnevno zastrupitev ruske novinarke

Drug vir blizu preiskave pa je za AFP povedal, da se je novinarka počutila slabo, ko je odprla vrata svojega stanovanja in opazila snov v obliki prahu. Trdila je, da so jo zastrupili Rusi. Uvedli so preiskavo in odvzeli vzorce na njenem domu, je dodal.

Tretji vir, ki je seznanjen s primerom, pa je poudaril, da "na tej stopnji ni nobenih dokazov", ki bi podpirali sum zastrupitve.

Ovsjanikova, ki je iz Rusije pobegnila oktobra lani, je pred tem marca med osrednjo večerno informativno oddajo na ruski televiziji dvignila plakat v znak protesta proti ruski invaziji na Ukrajino.