Francosko združenje v tožbo TikToka zaradi kršitev avtorskih pravic

Pariz, 14. 11. 2025 06.19 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Francosko Združenje dramskih avtorjev in skladateljev (Sacd) je v Parizu vložilo tožbo proti spletnemu družbenemu omrežju za deljenje videoposnetkov TikTok zaradi domnevnih kršitev avtorskih pravic. Prvi narok v zadevi je predviden 18. marca prihodnje leto.

Neprofitni Sacd zastopa okoli 60.000 francoskih ustvarjalce z različnih področij, kot so gledališče, film in televizija.

"TikTok že vrsto let brez kakršnega koli dovoljenja uporablja zaščitena dela iz repertoarja Sacd in avtorjem teh del ni nikoli ponudil sprejemljivega nadomestila, niti ni odstranil del, za katere smo ga prosili," je Sacd navedel v izjavi. Ob tem so pri Sacd kot primer navedli uporabo dialogov ali odlomkov iz vodilnih francoskih filmov, kot sta Asterix in Obelix ali kultna komedija Brice de Nice, in animiranih serij ter komičnih skečev.

Kot je še sporočilo združenje, so se po štirih letih brezplodnih pogovorov odločili, da zahtevajo "nadomestilo za izgube, ki so jih utrpeli avtorji del, ki jih je platforma izkoristila". Prav tako je Sacd pozval TikTok k transparentnosti njegovih finančnih podatkov, da bi lahko določili znesek, ki ga TikTok dolguje imetnikom avtorskih pravic za gradivo, uporabljeno na platformi.

TikTok je v lasti kitajske družbe ByteDance, ki jo je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming. Na Irskem ima svoj evropski sedež.

tiktok tožba francija avtorske pravice
