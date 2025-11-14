Francosko združenje v tožbo TikToka zaradi kršitev avtorskih pravic

"TikTok že vrsto let brez kakršnega koli dovoljenja uporablja zaščitena dela iz repertoarja Sacd in avtorjem teh del ni nikoli ponudil sprejemljivega nadomestila, niti ni odstranil del, za katere smo ga prosili," je Sacd navedel v izjavi. Ob tem so pri Sacd kot primer navedli uporabo dialogov ali odlomkov iz vodilnih francoskih filmov, kot sta Asterix in Obelix ali kultna komedija Brice de Nice, in animiranih serij ter komičnih skečev.

Kot je še sporočilo združenje, so se po štirih letih brezplodnih pogovorov odločili, da zahtevajo "nadomestilo za izgube, ki so jih utrpeli avtorji del, ki jih je platforma izkoristila". Prav tako je Sacd pozval TikTok k transparentnosti njegovih finančnih podatkov, da bi lahko določili znesek, ki ga TikTok dolguje imetnikom avtorskih pravic za gradivo, uporabljeno na platformi.

TikTok je v lasti kitajske družbe ByteDance, ki jo je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming. Na Irskem ima svoj evropski sedež.