'Francoz po rojstvu, Hrvat po izbiri': vukovarski junak bo legel k počitku

Jean-Michel Nicolier je bil ranjen 9. novembra 1991 na vukovarskem sejmu. Devet dni po padcu mesta pa so ga iz bolnišnice, skupaj z ranjenci in civilisti, na Ovčaro odpeljale srbske sile, kjer so ga mučile in ubile, piše net.hr.

Mladi Francoz je le nekaj dni po svojem 25. rojstnem dnevu prišel na Hrvaško, da bi pomagal novonastali državi. Zanj so rekli, da je Francoz po rojstvu, vendar Hrvat po izbiri. Prve dni je preživel na bojišču pri Karlovcu, nato pa se je pridružil zadnjim prostovoljcem paravojaških Hrvaških obrambnih sil (HOS) v krvavi bitki za Vukovar.

Čeprav je priznal usmrtitev, Nicolierjev morilec ni bil nikoli obtožen, saj ima v Srbiji zaradi sodelovanja s tožilstvom status zaščitene priče, poroča portal.