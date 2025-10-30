Svetli način
Tujina

'Francoz po rojstvu, Hrvat po izbiri': vukovarski junak bo legel k počitku

Vukovar/Zagreb, 30. 10. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 53 minutami

Avtor
M.V.
Komentarji
8

Znan je datum pogreba branilca Vukovarja in prostovoljca v hrvaški vojski Jean-Michela Nicolierja. Posmrtne ostanke Francoza so našli 34 let potem, ko so ga srbske enote zajele in ubile na Ovčari.

Jean-Michel Nicolier je bil ranjen 9. novembra 1991 na vukovarskem sejmu. Devet dni po padcu mesta pa so ga iz bolnišnice, skupaj z ranjenci in civilisti, na Ovčaro odpeljale srbske sile, kjer so ga mučile in ubile, piše net.hr.

Mladi Francoz je le nekaj dni po svojem 25. rojstnem dnevu prišel na Hrvaško, da bi pomagal novonastali državi. Zanj so rekli, da je Francoz po rojstvu, vendar Hrvat po izbiri. Prve dni je preživel na bojišču pri Karlovcu, nato pa se je pridružil zadnjim prostovoljcem paravojaških Hrvaških obrambnih sil (HOS) v krvavi bitki za Vukovar. 

Čeprav je priznal usmrtitev, Nicolierjev morilec ni bil nikoli obtožen, saj ima v Srbiji zaradi sodelovanja s tožilstvom status zaščitene priče, poroča portal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nicolierjevo truplo so našli po 34 letih, med preiskovanjem grobišč v okolici Vukovarja. Trije hrvaški branilci so bili izkopani iz množičnega grobišča, najdenega na Ovčari 25. septembra letos, eden pa iz množičnega grobišča v Petrovački doli leta 2024. Med identificiranimi z Ovčare je bil tudi Jean-Michel Nicolier.

"Rada bi se ob koncu svojega življenja, preden umrem, lahko priklonila pred sinovim grobom," je pred nekaj leti dejala njegova mama Lyliane Fournier.

Pokopali ga bodo le nekaj kilometrov od kraja, kjer je bil ubit. To je bila namreč tudi želja njegove družine.

Jean-Michel Nicolier ovčara hrvaška vojna srbija
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
30. 10. 2025 16.44
To ni za komentirat, komentira lahko kakšen psiheater. Plačanec ? Kaj ima on z HR?
ODGOVORI
0 0
Darko32
30. 10. 2025 16.33
+5
No ta pa je dobra. MORILEC pa zaščitena priča. Zato se postavlja resno vprašanje in to je: Koliko oseb, kateri imajo krvavo preteklost se je privleklo v Slovenijo in tukaj nadaljujejo svojo umazano preteklost. Nesporno jih je nekaj. Zato je potrebno vsem tem prepovedati vstop v državo in če se jih dobi s ejih pozapre in pošlje na osjenje na mesto, kjer so storili kriminal. Sedaj pa vidimo, da kar leze in gre se pri nas zbira. Tudi Albance je potrebno preverjati, ker smo videli da naše zastave niti ne spoštujejo in z njihovo skačejo tam po Ljubljani.
ODGOVORI
6 1
300 let do specialista
30. 10. 2025 16.43
+1
Po Kranju se albanci vozijo s kosovskimi tablicami, kolikor je meni znano, tujec s stalnim previvališčem po določenem časi vozilo preregistrira, opravi uvoz, če ga misli imeti v prometu pri nas.
ODGOVORI
1 0
lakala28
30. 10. 2025 16.25
+3
Morilec je zaščitena priča. Pa saj niso ne resni ne odgovorni in ne zreli za EU. Kar naj še štrajkajo ene par let. Mogoče jim kapne.
ODGOVORI
6 3
Killing of Hind Rajab
30. 10. 2025 16.24
+0
plačanci- bilo kje - niso vredni pozornosti...prav tako so po mednarodnem vojaškem pravu izvzeti iz vseh pravic vojakov...zato se imenujejo tudi psi vojne ....ker jih imenujejo tudi morilci za keš...Amen
ODGOVORI
7 7
Uporabnik1888402
30. 10. 2025 16.32
+4
Placanci? Morilec mu je iz zepa vzel 20 Frankov. Be trosi ...
ODGOVORI
6 2
3320.
30. 10. 2025 16.23
-6
Vukovarski junaki ne obstajajo.
ODGOVORI
3 9
