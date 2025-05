Narva in meja med Rusijo in Estonijo.

Ruska FSB je moškega prijela na obali rezervoarja Narva, skozi katerega poteka meja med Rusijo in Estonijo.

Sodišče v regiji Leningrad je sporočilo, da se je moški želel preseliti v Rusijo, in dodalo, da je v preteklosti bil deležen psihiatričnih obravnav, poroča Reuters, kjer so poskušali stopiti v stisk z moškim ali njegovim odvetnikom, vendar jim to ni uspelo.