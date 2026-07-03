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Francoz skušal v kovčku pretihotapiti Tajko

Podgorica, 03. 07. 2026 07.33 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
K.H.
Meja med Albanijo in Črno goro

Na mejnem prehodu med Albanijo in Črno goro je policija med kontrolo vozila naletela na nadvse nenavaden prizor. Francoski državljan je skušal čez mejo pretihotapiti državljanko Tajke, ki se je skrivala v kovčku. Oba so aretirali, preiskava dogodka pa še poteka.

26-letnega Francoza je albanska policija pregledala na mejnem prehodu Sukobin-Murićani. Med pregledom vozila so obmejni policisti na zadnjih sedežih vozila opazili večji kovček, ko so ga odprli, pa jih je čakalo presenečenje. V kovčku se je namreč skrivala ženska. 

Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je nameraval francoski državljan tajsko državljanko na nezakonit način prepeljati iz Albanije najprej čez ozemlje Črne gore v Hrvaško, končni cilj pa je bil Francija. 

Policija je aretirala tako moškega kot žensko, preiskava o vseh okoliščinah primera pa se nadaljuje, je poročal srbski Telegraf

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KOMENTARJI5

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mojcd
03. 07. 2026 09.08
Zeno se je znebil po liniji zakona
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
03. 07. 2026 08.51
Pametno
Odgovori
+1
1 0
4krogci
03. 07. 2026 08.50
Nas ministr za solstvo? 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
sLOVEnec56
03. 07. 2026 08.14
ha
Odgovori
+0
1 1
luksi123
03. 07. 2026 08.10
Neumnist je naredil z izborom ženske, če bi bila arabskega porekla, bi že bila oba doma v Franciji.
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+3
4 1
bibaleze
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