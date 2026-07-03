Francoz skušal v kovčku pretihotapiti Tajko

26-letnega Francoza je albanska policija pregledala na mejnem prehodu Sukobin-Murićani. Med pregledom vozila so obmejni policisti na zadnjih sedežih vozila opazili večji kovček, ko so ga odprli, pa jih je čakalo presenečenje. V kovčku se je namreč skrivala ženska.

Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je nameraval francoski državljan tajsko državljanko na nezakonit način prepeljati iz Albanije najprej čez ozemlje Črne gore v Hrvaško, končni cilj pa je bil Francija.

Policija je aretirala tako moškega kot žensko, preiskava o vseh okoliščinah primera pa se nadaljuje, je poročal srbski Telegraf.