Francoze na oborožene spopade pripravljajo s priročniki za preživetje

Francoski priročnik bo ponujal praktične nasvete, kako zaščititi sebe in svoje bližnje pred neposredno nevarnostjo. Med priporočili bodo navedeni seznam stikov za nujne primere, seznam pomembnih radijskih kanalov in postopki ravnanja v primeru jedrske nesreče.

Podobne priročnike so že izdajali na Švedskem in Finskem. Vključujejo navodila, kako se pripraviti na posledice vojaških spopadov, izpadov komunikacij in električne energije ter ekstremnih vremenskih pojavov.

"To vključuje naravne katastrofe, tehnološke in kibernetske incidente, zdravstvene krize, kot je covid-19, in varnostne krize, kot so teroristični napadi in oboroženi spopadi," je dejala za CNN . Če premier knjižico odobri, bo ta še pred poletjem dostavljena vsem gospodinjstvom v državi.

Informiranost in zaloge za preživetje

V priročniku svetujejo, da imajo vsa gospodinjstva na zalogi komplet za preživetje, ki vključuje šest litrov ustekleničene vode, ducat pločevink hrane, svetilko in baterije. Priporoča tudi zalogo medicinskih pripomočkov, kot so paracetamol, obkladki in fiziološka raztopina.

Premierjeva tiskovna predstavnica je še dodala, da je prvi korak pri vključevanju državljanov ta, da so obveščeni o grožnjah in da so na tekočem.

V začetku meseca je francoski predsednik Emmanuel Macron sicer napovedal prenovo francoskih varnostnih sil, ki do leta 2035 predvideva povečanje števila operativnih rezervistov s 40.000 na 100.000.

"Naša država in naša celina se morata še naprej braniti, opremiti in pripraviti, če se želimo izogniti vojni," je dejal Macron. "Nihče ne more reči, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih in letih," je bil previden.