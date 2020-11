Francoze skrbi: v muslimanskih državah protesti proti Macronu in bojkot izdelkov

Poročali smo že, da se v muslimanskih državah širijo pozivi k bojkotu francoskih izdelkov, kar je povzročilo zagovarjanje karikatur preroka Mohameda s strani predsednika Emmanuela Macrona . V glavnem mestu Bangladeša je potekal tudi protest, na katerem se je zbralo več kot 40.000 ljudi, za bojkot pa so se odločile številne trgovine v Jordaniji, Kuvajtu in Katarju. Macronovo retoriko so obsodili tudi v Egiptu in Iranu, kjer so ga na karikaturah celo prikazali kot hudiča.

Palestinskemu voditelju Mahmoudu Abbasu je Macron zagotovil, da razlikuje med terorizmom in ekstremizmom na eni ter islamom na drugi strani.

Čeprav so mnogi arabski voditelji obsodili umor francoskega učitelja Samuela Patyja, ki se je zgodil 16. oktobra, umore v Nici in napad na Dunaju, je njihova eksplicitna in v nekaterih primerih implicitna kritika Macronove drže presenetila Francoze. Zaskrbljenost se je pojavila tudi po tem, ko so nekatere večje tiskovne agencije v Turčiji in Katarju objavile komentarje, češ da so bile pravice muslimanov v Franciji okrnjene.

S savdskoarabskega zunanjega ministrstva so sporočili, da zavračajo vsakršne poskuse povezovanja islama s terorizmom in obsojajo žaljive karikature preroka. Nekdanji malezijski premier Mahathir Mohamad je na Twitterju zapisal, da imajo muslimani pravico, da so jezni, ravnanje francoskega predsednika pa je označil za "skrajno primitivno".