Francozi in Poljaki se lahko veselijo rahljanja ukrepov, v Franciji odprti tudi frizerski saloni

Medtem ko je Evropa še vedno v neusmiljenem primežu epidemije koronavirusa, se je v nekaterih državah pritisk na bolnišnice sprostil v tolikšni meri, da lahko ponovno rahljajo ukrepe. Tako so se danes nekaterih sprostitev veselili Francozi in Poljaki.

Po oceni zdravstvenih oblasti je Francija že doživela vrhunec drugega vala. V petek so sicer potrdili okoli 12.450 novih okužb, v začetku novembra jih je bilo tudi po 60.000 dnevno. Do sedaj je v povezavi s covidom-19 umrlo več kot 51.900 ljudi.

Francozi se lahko zdaj na prostem gibajo tri ure dnevno

Že tedne so gospodarske panoge zahtevale rahljanje ukrepov in odprtje. Premier Jean Castex je ob tem danes tvitnil, naj obiskujejo trgovine in storitve v svoji bližini.

Po novem se lahko v Franciji ljudje na prostem gibljejo po tri ure dnevno v radiju 20 kilometrov od doma. Do sedaj je bilo to omejeno na en kilometer od doma po uro dnevno.

Verniki lahko v omejenem obsegu sedaj spet obiščejo obrede. Med drugim so odprte tudi knjižnice. Še naprej pa bodo ostali zaprti bari in restavracije.

Tudi na Poljskem so danes sprostili del ukrepov. Med drugim so znova odprli nakupovalna središča. Restavracije, fitnesi, gledališča in kinodvorane pa bodo morali ostati zaprti do najmanj 27. decembra.