Hittler proti Zielinskemu

Arcis-sur-Aube, 19. 03. 2026 06.00 pred 18 minutami 3 min branja 0

M.P.
Hitler in Zielinski (X)

Malo francosko mesto je na spletu nenadoma postalo viralna senzacija. Razlog pa: nenavadna imena v boju za zmago na lokalnih volitvah. Medtem ko se za ponovno izvolitev na župansko mesto znova poteguje Charles Hittler, pa se eden od njegovih dveh nasprotnikov imenuje Antoine Renault-Zielinski. Šale se s takšnimi imeni praktično pišejo same.

"To je popolnoma noro. Vse življenje že poslušam šale na račun mojega imena. Včasih se je zgodilo, da je kdo na moje volilne plakate narisal brke, zdaj pa je vse ušlo izpod nadzora," je v pogovoru za BBC dejal aktualni župan mesta Arcis-sur-Aube Charles Hittler, ki se bo na bližajočih se lokalnih volitvah potegoval za ponovno izvolitev.

Mesto Arcis-sur-Aube
Francoska družbena omrežja so preplavljena s "humorističnimi" objavami o bitki med pokojnim nemškim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in aktualnim ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

"Če bi ljudje govorili o mestu in naši politiki, bi bilo to nekaj drugega. Ampak zanimajo jih le naša imena," je dejal župan Hitler.

Kot je pojasnil, njegova družina prihaja z območja ob meji z Nemčijo - severne Alzacije -, njegov oče pa da je bil pastir. "Med vojno so ga v okviru programa prisilnega dela odpeljali v Nemčijo, po vrnitvi pa je srečal mojo mamo," je zgodovino njegove družine razlagal francoski kandidat.

V nedeljskem drugem krogu volitev se bo Hittler sooči z Renaultom-Zielinskim in tretjo kandidatko, Annie Soucat. V prvem krogu je Hittler vodil z majhno prednostjo.

Ob tem je povedal, da so očetu po vojni vsi dejali, da si mora spremeniti ime, a slednje je predstavljalo veliko administrativno težavo, prav tako pa bi družino stalo veliko denarja. Zato se za spremembo ni odločil.

V Franciji je ostalo le še nekaj pripadnikov njegove družine, je ob tem dejal. Vsi njegovi bratranci in sestrične pa so kasneje imeli hčere, zato ime počasi izginja. Po drugi strani se je eden od njegovih sinov odločil izgovarjati ime na način "Hit-lay", da bi se na ta način izognil zadregi, njegovi vnuki pa so prevzeli priimke svojih mater.

Tudi njegova hči in snaha, ki se pišeta Hitler, v drugih mestih na občinskih volitvah kandidirata za mestni svetnici.

"Ko si enkrat znan, ime ni več pomembno. Ljudje gledajo na osebo, ki se skriva za njim. Za moje znance sem bil le 'gospod Charles'. Zato sem se odločil, da ga obdržim," je dodal.

Medtem ko Charles Hittler vodi desnosredinsko listo v Arcis-sur-Aube, pa je njegov nasprotnik Antoine Renault-Zielinski del skrajno desničarskega gibanja Patriot.

28-letni Renault-Zielinski je carinik, ki je pred kratkim prispel v Arcis. Drugi del njegovega imena izvira od njegove poljske matere. "Ljudje me pogosto sprašujejo, ali sem v sorodu z Zelenskim, na kar moram odgovoriti, da nisem, saj moram poudariti, da se poljsko ime konča na 'i', ukrajinsko pa na 'y'," je pojasnil za BFMTV.

Da sta njegovo ime in ime protikandidata začela krožiti po družbenih omrežjih, je opazil v nedeljo, sprva pa je, kot je dejal, mislil, da gre le za "neumno šalo". "Postopoma sem spoznal, da vsi govorijo o naju," je povedal ter dodal, da sicer razume, zakaj se zdi ta podatek ljudem zabaven, vse skupaj pa da nasmeji tudi njega, a se strinja s kolegom Hitlerjem, da bi bilo bolje, če bi ljudje govorili o mestu, ne o njiju.

