Francozi po terorističnem napadu odredili zaprtje mošeje

Francoski notranji minister Gerald Darmaninje od prefekta v departmaju Seine-Saint-Denis, kamor sodi pariško predmestje Pantin, zahteval zaprtje mošeje v tem predelu, ki jo obiskuje približno 1500 vernikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za zaprtje mošeje v gosto naseljenem pariškem predmestju so se med drugim po navedbah vira blizu preiskave odločili, ker je na svojem profilu na Facebooku delila video, v katerem je oče ene od dijakinj kritiziral profesorja zaradi kazanja karikatur preroka Mohameda.

"Ne odobravam prvega dela videa, v katerem govori o karikaturah, vendar pa je drugi del, v katerem so bili muslimani izpostavljeni v razredu,"pri mnogih muslimanih povzročil strah pred začetkom nove diskriminacije, je v ponedeljek dejal vodja mošeje M'hammed Henniche.Učitelj zgodovine in geografije Samuel Patyje bil umorjen v petek popoldne, ko se je vračal iz šole domov. 18-letnega napadalca čečenskega rodu je policija v posredovanju kmalu zatem ubila, še pred tem pa se je na spletu bahal z dejanjem in zapisal, da je žrtev ponižala preroka Mohameda.