Francozi v povezavi z umorom Hašokdžija prijeli napačnega osumljenca

Kot je znano, so kolumnista Washington Posta in kritika savdskega režima konec leta 2018 umorili na savdskem konzulatu v Turčiji. Umor je prerasel v škandal mednarodnih razsežnosti. Njegovo truplo so razkosali, posmrtnih ostankov pa vse do danes niso našli.

Ob pregledu njegovega potnega lista se je namreč pokazalo opozorilo, da je moški na Interpolovem rdečem seznamu. Policija se je tako odločila, da v skladu s turškim mednarodnim nalogom zanj odredi sodno pridržanje. Po več kot 24 urah preverjanja njegove identitete pa so pariški tožilci danes sporočili, da se identiteta moškega ne ujema z nalogom za pridržanje. Kot poroča Guardian , domnevajo, da ima isto ime kot iskani osumljenec.

Savdska Arabija se je glede Hašokdžija sprva sprenevedala in zanikala odgovornost za njegovo smrt, nato lagala, da se je Hašokdži v konzulatu zapletel v pretep, v katerem je umrl, na koncu pa priznala umor, vendar zanikala, da bi šlo za ukaz z vrha. Novinarja naj bi ubili, ne da bi savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman vedel za to. Tuje obveščevalne službe so sicer že pred leti zatrjevale, da takšna misija ne bi mogla biti izvedena brez odobritve prestolonaslednika. Glede na poročilo ameriških obveščevalcev, objavljeno februarja letos, je ukaz o prijetju ali usmrtitvi novinarja izdal sam bin Salman.

Savdsko sodišče je leta 2019 obsodilo osem ljudi, katerih imena javnosti niso bila znana. Pet jih je bilo spoznanih za krive neposrednega sodelovanja pri umoru, sodišče jim je izreklo smrtne kazni, ki so bile kasneje spremenjene v 20-letne zaporne kazni, trije pa bili zaradi prikrivanja kaznivega dejanja obsojeni na od sedem do deset let zapora.

Turško sodišče je začelo lani v odsotnosti soditi 20 osumljenim sodelovanja pri umoru, vključno z dvema nekdanjima sodelavcema savdskega prestolonaslednika bin Salmana. Turško tožilstvo je kasneje vložilo obtožnice še proti šestim osumljencem iz Savdske Arabije, pred sodnika pa ni v zvezi z umorom stopil še noben predstavnik savdskih oblasti.