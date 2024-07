Francozi volijo, za varnost skrbi 30.000 policistov

Marine Le Pen in Emmanuel Macron. V preteklosti sta se spopadla na predsedniških volitvah. Politična tekmeca pa tudi tokrat nestrpno pričakujeta rezultate volitev.

Potem ko je v prvem krogu pred tednom dni največji delež glasov osvojil RN, sta levi in sredinski tabor z namenom, da stranki preprečita absolutno večino, taktično umaknila več kot 200 svojih kandidatov. S tem sta namreč v teh enotah okrepila možnosti za izvolitev tistega, ki bo stal nasproti kandidatu skrajne desnice.

Zadnje ankete res kažejo, da RN ne bo uspelo doseči želene absolutne večine 289 sedežev. Stranka naj bi dobila od 170 do 210 poslancev. Tik za njo naj bi bila z od 145 do 175 sedeži leva Nova ljudska fronta, šele na tretjem mestu pa Macronovo sredinsko zavezništvo. Od dosedanjih 250 sedežev naj bi jih ohranilo le med 118 in 148.