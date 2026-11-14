Francozi znova na ulicah: nezadovoljstvo zaradi draginje

Med več tisoč udeleženci v Parizu so bili danes člani gibanja rumenih jopičev, študenti, sindikalisti in aktivisti za človekove pravice.

Francijo že več kot mesec dni zaznamujejo blokade srednjih šol in demonstracije, na katerih protestniki zahtevajo višje plače. Večina shodov je potekala mirno s posameznimi nasilnimi incidenti in obtožbami o policijskem nasilju,

Del protestnikov je izražal nasprotovanje predlogu zakona, ki bi policistom pri uporabi strelnega orožja zagotovil domnevo, da so ravnali v okviru upravičene samoobrambe. Nasprotniki zakona menijo, da bi policistom podelil nekakšno dovoljenje za ubijanje in še otežil ugotavljanje odgovornosti za domnevno policijsko nasilje.

Podporniki predloga, med njimi skrajno desna stranka predsedniške kandidatke Marine Le Pen, nasprotno menijo, da je sprememba potrebna, da policisti ob uporabi sile ne bi bili samodejno osumljeni nesorazmernega ravnanja.

Po podatkih francoskih oblasti se je na protestih po državi prejšnjo soboto zbralo približno 146.000 ljudi, kar je precej manj kot ob prejšnjih koncih tedna. Največji protesti v zadnjih tednih so potekali med sindikalno stavko prejšnji četrtek, ko se je po uradnih podatkih na ulice odpravilo več kot pol milijona ljudi.

Sindikati so za torek napovedali nov dan stavk. Vladno obljubo o 0,6-odstotnem zvišanju minimalne plače so zavrnili kot nezadostno, še navaja AFP.