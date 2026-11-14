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Francozi znova na ulicah: nezadovoljstvo zaradi draginje

Pariz, 14. 11. 2026 16.06 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA
Protest v Franciji

Po vsej Franciji so se znova zbrali protestniki, ki so že peto soboto zapored izražali nezadovoljstvo zaradi življenjskih stroškov in nasprotovanje zakonskemu predlogu o policijskih pooblastilih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francijo že več kot mesec dni zaznamujejo blokade srednjih šol in demonstracije, na katerih protestniki zahtevajo višje plače. Večina shodov je potekala mirno s posameznimi nasilnimi incidenti in obtožbami o policijskem nasilju,

Med več tisoč udeleženci v Parizu so bili danes člani gibanja rumenih jopičev, študenti, sindikalisti in aktivisti za človekove pravice.

Del protestnikov je izražal nasprotovanje predlogu zakona, ki bi policistom pri uporabi strelnega orožja zagotovil domnevo, da so ravnali v okviru upravičene samoobrambe. Nasprotniki zakona menijo, da bi policistom podelil nekakšno dovoljenje za ubijanje in še otežil ugotavljanje odgovornosti za domnevno policijsko nasilje.

Podporniki predloga, med njimi skrajno desna stranka predsedniške kandidatke Marine Le Pen, nasprotno menijo, da je sprememba potrebna, da policisti ob uporabi sile ne bi bili samodejno osumljeni nesorazmernega ravnanja.

Po podatkih francoskih oblasti se je na protestih po državi prejšnjo soboto zbralo približno 146.000 ljudi, kar je precej manj kot ob prejšnjih koncih tedna. Največji protesti v zadnjih tednih so potekali med sindikalno stavko prejšnji četrtek, ko se je po uradnih podatkih na ulice odpravilo več kot pol milijona ljudi.

Sindikati so za torek napovedali nov dan stavk. Vladno obljubo o 0,6-odstotnem zvišanju minimalne plače so zavrnili kot nezadostno, še navaja AFP.

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KOMENTARJI9

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sivabrada
14. 11. 2026 17.19
Meni tile "protestniki"ne delujejo kot nekdo ki hodi vsak dan v službo.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
14. 11. 2026 17.03
Migranti in ruski GRU delajo vse, da delajo nerede po EU.
Odgovori
+0
1 1
jank
14. 11. 2026 17.01
A mi Slovenci smo zares ene velike ovce. Imamo še večje sranje s to desno hunto kot Francozi in čakamo in doma preklinjamo, a od tega ne bo sprememb. Dajmo, stopimo skupaj in povejmo MOČNO NA GLAS tej hunti, DOVOLJ VAS IMAMO!
Odgovori
-1
1 2
buco_konj
14. 11. 2026 16.43
nekako je treba placat rakete Kijevu
Odgovori
+3
3 0
Slavko Bablč
14. 11. 2026 16.43
Bomo videli kaj se bo zgodilo.
Odgovori
+0
2 2
Slavko Bablč
14. 11. 2026 16.35
Sam nimam mnenja o tem.
Odgovori
-4
0 4
Slavko BabIč
14. 11. 2026 16.20
Očitno so Evropejci spregledali te liberalne in desne politike! Samo v Sloveniji še ne!
Odgovori
-2
4 6
Slavko Bablč
14. 11. 2026 16.40
Se opravičujem.
Odgovori
-2
0 2
Madeira Hot
14. 11. 2026 16.41
Ne razumem več nič.
Odgovori
-2
0 2
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