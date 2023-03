Nadaljevanje francoskega boja proti pokojninski reformi z množičnimi protesti

Francoski sindikati so organizirali nove obsežne demonstracije zaradi sporne pokojninske reforme, ki ji nasprotujejo že več tednov. Po vsej državi poročajo o motnjah v prometu, policija pa na protestih skupno pričakuje do 800.000 ljudi. Opozarjajo tudi na možnost nasilja.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Francoska policija je sporočila, da na protestih po vsej državi danes pričakuje "med 600.000 in 800.000 ljudi", od tega od 40.000 do 70.000 zgolj v prestolnici. Opozorili so, da znova pričakujejo tudi napetosti in nasilje. V Parizu in okolici so za javnost zaprli več znamenitosti, med katerimi so tudi Eifflov stolp, Versajska palača in Slavolok zmage, pariške komunalne službe pa obljubljajo stavko vsaj do ponedeljka, medtem ko se mesto utaplja v smeteh.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ob tem naj bi bil v Parizu močno moten cestni in železniški promet ter promet na podzemnih železnicah, saj so sindikati pozvali k blokadam. Odpovedana polovica vseh hitrih vlakov Protestniki so davi blokirali pot do terminala na letališču Charles de Gaulle v Parizu, nacionalna železniška družba SNCF pa je sporočila, da je bila odpovedana polovica vseh hitrih vlakov po vsej državi, medtem ko je po navedbah sindikata stavkala četrtina osebja.

Zaradi blokad na poziv sindikata CGT sta zaprti tudi pristanišči v Marseillu in Brestu, v več mestih po državi so protestniki blokirali dostop do železniških in avtobusnih postaj. Zaradi stavk v rafinerijah prihaja tudi do težav pri oskrbi z gorivom.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Vlada je potrdila, da je "situacija kritična" – na 15 odstotkih francoskih bencinskih servisov naj bi primanjkovalo goriva, v več departmajih na zahodu države pa naj bi bilo takšnih servisov več kot 40 odstotkov. S pomanjkanjem goriva se poleg bencinskih servisov soočajo letališča, predvsem v pariški regiji. Generalni direktorat za civilno letalstvo (DGAC) je pozval letalske družbe, naj danes in v petek odpovedo 30 odstotkov letov na letališču Pariz – Orly in 20 odstotkov na drugih letališčih v regiji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke