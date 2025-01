Francozinja, ki je zavračala spolne odnose z možem, ni kriva za ločitev

Ženska, imenovana kot H. W., je leta 2012 vložila zahtevo za ločitev od svojega moža, s katerim imata štiri otroke. Krivdo za ločitev je pripisala možu, saj da je bil ta vedno razdražljiv, nasilen in žaljiv. Po njenih besedah je njuno spolno življenje zamrlo leta 2004 zaradi zdravstvenih težav in moževih groženj z nasiljem.

Francozinja je zdaj uspela s pritožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice. To je razsodilo, da je francosko sodstvo pritožnici kršilo pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Kot so zapisali, niso uspeli "identificirati nobenega razloga, ki bi lahko upravičil to vmešavanje javnih organov na področje spolnosti". Kot so dodali, mora vsak koncept zakonskih dolžnosti upoštevati privolitev.

"Po mnenju sodišča privolitev v poroko ne more pomeniti avtomatske privolitve v prihodnje spolne odnose," je še zapisano v obrazložitvi.

Dodali so, da bi obveznost rednih spolnih odnosov v zakonski zvezi kršila spolno svobodo, pravico do telesne samoodločbe in ne bi bila v skladu z bojem proti spolnemu nasilju in nasilju v družini.