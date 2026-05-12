Tujina

Francozinji dejali, da je tesnobna, zdaj je v kritičnem stanju

Tenerife, 12. 05. 2026 07.45

Avtor:
M.S.
MV Hondius

Ladja za križarjenje MV Hondius je v ponedeljek zvečer zapustila Kanarske otoke, potem ko so v 48-urni operaciji s plovila evakuirali 120 ljudi iz 23 držav. Ladja naj bi v približno šestih dneh priplula na Nizozemsko, kjer se bodo izkrcali še zadnji člani posadke. Pri nekaterih potnikih so prvi testi pokazali na okužbo s hantavirusom, med drugim pri Francozinji, ki je kazala simptome. Po navedbah španskega ministra za zdravje je zdravnikom na ladji potožila o znakih bolezni, a so ji dejali, da je le anksiozna. Zdaj se po informacijah WHO nahaja v kritičnem stanju.

Evakuacijo zadnjih potnikov na krovu ladje MV Hondius je v ponedeljek oteževal močan veter in posledično razburkano morje, zaradi česar so španske oblasti na koncu vendarle dovolile privez na pomolu. Temu so sicer močno nasprotovale lokalne oblasti zaradi bojazni, da bi se podgane, ki prenašajo hantavirus, razširile na kopno.

Potnike - štiri Avstralce, enega Britanca, ki živi v Avstraliji, in Novozelandca - so nato z avtobusi odpeljali na letališče, od koder jih je letalo prepeljalo na Nizozemsko. Tja je zdaj na poti tudi ladja, po podatkih njenega upravljavca pa bo v Rotterdam prispela v nedeljo.

Na krovu je trenutno še 25 članov posadke in dva zdravstvena delavca, prevažajo pa tudi truplo nemškega potnika, ki je umrl na ladji 2. maja. Ob prihodu bodo ladjo za križarjenje temeljito razkužili, poroča Guardian.

Francozinja pozitivna na testu

Potniki, ki so bili evakuirani, so se medtem vrnili v svoje države v obvezno karanteno. Po evakuaciji je bila na testu pozitivna tudi Francozinja, ki je zdravnikom Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter španske zdravstvene službe na krovu ladje povedala, da ima simptome, a so ji ti po besedah španskega ministra za zdravje Javierja Padille Bernaldeza dejali, da gre verjetno le za tesnobo.

Kot je povedal Padilla, je imela ženska simptome, podobne gripi, a se je zdelo, da se ji stanje izboljšuje. "Niso mislili, da so ti simptomi združljivi s hantavirusom. Zakaj? Ker jim je povedala, da je imela pred nekaj dnevi epizodo kašlja, ki ga ni več, bila je tudi pod stresom. Zato tega niso obravnavali kot hantavirus," je dejal Padilla.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je nato pojasnil, da se francoska potnica zdaj nahaja v kritičnem stanju. "Predstavljajte si, kaj bi bilo, če bi ostala dlje na ladji," je dejal.

Francozinja je bila ena od petih francoskih potnikov, ki so se v nedeljo izkrcali z ladje, preden so jih prepeljali v bolnišnico v Parizu. Francoska ministrica za zdravje Stéphanie Rist je pojasnila, da se je ženska v nedeljo začela počutiti slabo, test pa je bil včeraj pozitiven. "Žal so se njeni simptomi čez noč poslabšali," je razkrila in dodala, da jo zdravijo na specializiranem oddelku za nalezljive bolezni.

Španski zdravstveni minister je sicer že v soboto opozoril, da bodo verjetno nekateri potniki začeli kazati simptome po evakuaciji, zato je priporočeno, da so izolirani 45 dni. Vsaka od 23 držav, iz katerih prihajajo potniki in posadka, je sicer odgovorna zase in sprejema lastne odločitve. "Če bi mislili, da ni možnosti, da bi kdo zbolel, ljudi ne bi dajali v karanteno," je dodal Padilla.

Ameriški potnik, ki je bil v nedeljo zvečer skupaj s 16 drugimi prepeljan v Nebrasko, je bil prav tako pozitiven na testu, vendar ni imel simptomov. Po navedbah ameriškega ministrstva za zdravje je bil pozitiven na testu še en Američan.

MV Hondius
FOTO: Profimedia

Padilla je sicer opozoril, da potnikov ni bilo mogoče testirati na krovu ladje, ker ni bilo na voljo hitrih testov PCR za hantavirus. Vsako testiranje bi vključevalo prevoz vzorcev v Madrid v specializirani laboratorij, kar bi trajalo 24 ur.

Okoliščine izbruha bolezni sicer še niso znane, naj bi pa virus na krov ladje prinesla nizozemska potnika, ki sta pred tem v Argentini opazovala ptice. Oba sta umrla.

Za hantavirus, ki je endemičen v Argentini, od koder je ladja aprila odplula, ni cepiv ali specifičnih zdravljenj. Po mnenju zdravstvenih uradnikov je tveganje za svetovno javno zdravje nizko, zavrnili pa so primerjave s pandemijo covida-19.

deratizacija
12. 05. 2026 08.38
V Sloveniji se že pripravljamo na epidemijo. Klapa se že dogovorja, kdo bo imel primat pri uvozu testerjev in cepiva.
NeXadileC
12. 05. 2026 08.27
WHO ni del rešitve, WHO je del problema.
NeXadileC
12. 05. 2026 08.21
Tveganje je majhno, dokler se ne spremeni nek del sestavljanke. Koliko vidim, oni, pod pretvezo nenamernih napak in napihanih postopkov zaščite, preventive, podobnih tistim iz časov kovida, namerno, in pred našimi odprtimi očmi (Eyes Wide Shut), pomagajo širiti virus po svetu. Kot kaže je ta že na vseh kontinentih. Ladja bi bila morala biti določena, po pristanku v luko, kot karantena. En preprost pistopek z garancijo uspeha. Tudi tisti na Sv. Heleni, ki so zapostili ladjo, so bili del tega namernega in načrtovanega dejanja. Večkrat v Svetopisemskih Evangelijih, "Kdor ima ušesa, naj posluša, in kdor ima oči, naj vidi." Ali je vse skupaj generalna proba pred premijero, ali že premijera nove dejanske predstave, bomo videli, vendar oni se ne skrivajo.
seter73
12. 05. 2026 08.17
Inkubacijska doba 5 tednov, smrtnost 40%. te nesrecnike so pa lepo razposlali domov po svetu v cca 12 drzav. Samo ugibamo lahko kaksen bo rezultat cez mesec ali dva..
