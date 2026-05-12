Francozinji dejali, da je tesnobna, zdaj je v kritičnem stanju

Evakuacijo zadnjih potnikov na krovu ladje MV Hondius je v ponedeljek oteževal močan veter in posledično razburkano morje, zaradi česar so španske oblasti na koncu vendarle dovolile privez na pomolu. Temu so sicer močno nasprotovale lokalne oblasti zaradi bojazni, da bi se podgane, ki prenašajo hantavirus, razširile na kopno. Potnike - štiri Avstralce, enega Britanca, ki živi v Avstraliji, in Novozelandca - so nato z avtobusi odpeljali na letališče, od koder jih je letalo prepeljalo na Nizozemsko. Tja je zdaj na poti tudi ladja, po podatkih njenega upravljavca pa bo v Rotterdam prispela v nedeljo. Na krovu je trenutno še 25 članov posadke in dva zdravstvena delavca, prevažajo pa tudi truplo nemškega potnika, ki je umrl na ladji 2. maja. Ob prihodu bodo ladjo za križarjenje temeljito razkužili, poroča Guardian.

Francozinja pozitivna na testu

Potniki, ki so bili evakuirani, so se medtem vrnili v svoje države v obvezno karanteno. Po evakuaciji je bila na testu pozitivna tudi Francozinja, ki je zdravnikom Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter španske zdravstvene službe na krovu ladje povedala, da ima simptome, a so ji ti po besedah španskega ministra za zdravje Javierja Padille Bernaldeza dejali, da gre verjetno le za tesnobo. Kot je povedal Padilla, je imela ženska simptome, podobne gripi, a se je zdelo, da se ji stanje izboljšuje. "Niso mislili, da so ti simptomi združljivi s hantavirusom. Zakaj? Ker jim je povedala, da je imela pred nekaj dnevi epizodo kašlja, ki ga ni več, bila je tudi pod stresom. Zato tega niso obravnavali kot hantavirus," je dejal Padilla. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je nato pojasnil, da se francoska potnica zdaj nahaja v kritičnem stanju. "Predstavljajte si, kaj bi bilo, če bi ostala dlje na ladji," je dejal.

Francozinja je bila ena od petih francoskih potnikov, ki so se v nedeljo izkrcali z ladje, preden so jih prepeljali v bolnišnico v Parizu. Francoska ministrica za zdravje Stéphanie Rist je pojasnila, da se je ženska v nedeljo začela počutiti slabo, test pa je bil včeraj pozitiven. "Žal so se njeni simptomi čez noč poslabšali," je razkrila in dodala, da jo zdravijo na specializiranem oddelku za nalezljive bolezni. Španski zdravstveni minister je sicer že v soboto opozoril, da bodo verjetno nekateri potniki začeli kazati simptome po evakuaciji, zato je priporočeno, da so izolirani 45 dni. Vsaka od 23 držav, iz katerih prihajajo potniki in posadka, je sicer odgovorna zase in sprejema lastne odločitve. "Če bi mislili, da ni možnosti, da bi kdo zbolel, ljudi ne bi dajali v karanteno," je dodal Padilla. Ameriški potnik, ki je bil v nedeljo zvečer skupaj s 16 drugimi prepeljan v Nebrasko, je bil prav tako pozitiven na testu, vendar ni imel simptomov. Po navedbah ameriškega ministrstva za zdravje je bil pozitiven na testu še en Američan.

