Francozinjo prebudil močan pok, zjutraj na vrtu našla meteorit

V tem tednu so francoski mediji poročali o preletu meteorita, ki je čudovito razsvetlil nebo. No, izkazalo se je, da se kamen ob padcu skozi našo atmosfero ni popolnoma razgradil, saj ga je naslednje jutri v svojem vrtu našla Francozinja iz osrednjega dela države.

O tem je obvestila prej omenjeno ekipo znanstvenikov, ki so jo obiskali in potrdili, da je skala k njej prišla iz vesolja. Tehtala je 680 gramov. "Ko smo prispeli tja smo takoj vedeli, da je to to," je obisk za francoske medije kasneje opisal predsednik francoskega astronomskega društva Sylvain Bouley. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju X, so kamen že poslali na analizo.

"Na srečo gospa ni bila zunaj, kamen je razbil mizo. A kraterja ni pustil," pa je medijem Bouley še opisal stanje na vrtu.