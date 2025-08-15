Stene svoje hiše prelepil z zamaški in jušnimi vrečkami: 'Živim svoje sanje'

Spoznajte Franka Zeidlerja, ki je na stene, strope, tla pritrdil že več kot 130 tisoč kovinskih zamaškov. Za nekatere smeti, zanj kot dragocen nakit. "Moj moto je: delam po svoje. Mogoče me imajo ljudje za norega. Naj jim bo. Ampak mi pošiljajo jušne vrečke. Torej je norih več ljudi. Ne samo jaz," pravi Frank.

Z nevsakdanjim hobijem je začel pred 15 leti, ko je skrbel za mamo, ki je imela Alzheimerjevo bolezen. Po njeni smrti nekaj časa ni ustvarjal, nato pa je strast po nekaj letih znova obudil.

"Praktično živim svoje sanje! Začelo se je s skrbjo za mojo mamo. Dobro mi dene, ko tukaj lepim zamaške ali vrečke ali škatlice cigaret. Pomirja me," pravi.

Le kdo bi se spomnil, da po stenah spalnice nalepi 700 praznih jušnih vrečk in ustvari svojevrstne tapete? Nemcu se je zamisel zdela odlična, z njim se očitno strinja tudi 19.000 sledilcev na Instagramu in TikToku, nekateri ga tudi obiščejo. "Mi lahko ta stol prelepite s kovinskimi zamaški," ga je prosila Lena.

Za svoje sledilce to stori brezplačno, prinesti morajo le lepilo. Sam ga je uporabil že 350 kilogramov, porabil pa 30.000 evrov. V zadnjih letih niti centa ni odštel za alkohol ali cigarete, pohvali se lahko da že 12 let ne kadi, kapljice alkohola pa ni spil zadnjih 34 let. Zato je ponosen – na vztrajnost tako pri nezdravih navadah, kot pri izbiri preživljanja prostega časa.