'Frankenjet': iz dveh poškodovanih lovcev F-35 sestavili novo 'nevidno' letalo

Eno od letal je bilo poškodovano v nesreči leta 2014. Letalo F-35A, ki naj bi takrat vzletelo na misijo usposabljanja iz letalske baze Eglin na Floridi, je utrpelo "hudo okvaro motorja", poškodovan je bil tudi rep. Kosi zlomljenega rotorja motorja so "prerezali ohišje ventilatorja motorja, sam motor, notranji rezervoar za gorivo ter hidravlične cevi in cevi za gorivo, preden so izstopili skozi zgornji del trupa letala," je po poročanju CNN zaključila preiskava. V požaru, ki je nastal, sta zgoreli zadnji dve tretjini letala, so sporočili.

"Namesto da bi obe letali odpisali, so se ekipe leta 2022 pogumno odločile, da odstranijo nos s prvega in ga namestijo na drugega, da bi stroškovno prihranili in v floto vrnili eno letalo," piše v poročilu. Scott Taylor, vodilni inženir pri proizvajalcu Lockheed Martin, je v objavi za javnost že leta 2023 zapisal, da je "teoretično mogoče vse dele letala odstraniti in znova spojiti, vendar tega še nikoli niso poskusili. To je zgodovina."

Delo je bilo opravljeno v letalski bazi Hill s "popolnoma novim, edinstvenim specializiranim orodjem, napeljavami in opremo," so letalske sile sporočile leta 2023. Skoraj dve leti in pol popravil se je obrestovalo januarja letos, ko je 'Frankenjet' prvič poletel iz zračne baze Hill proti objektu družbe Lockheed Martin v Fort Worthu v Teksasu.

"Na prvem poletu je prenovljeno letalo doseglo meje zmogljivosti in je delovalo, kot da je sveže prišlo iz proizvodne linije," je v sporočilu za javnost dejal Jeffrey Jensen, glavni inženir, ki je bil zadolžen za razvoj različice F-35A.

Konec prejšnjega meseca so nato letalo odpeljali nazaj v AFB Hill in ga dodelili 338. lovskemu polku, isti enoti, ki ji je prvotno pripadalo letalo, ki je bilo poškodovano leta 2020.

V izjavi so sporočili, da so stroški projekta Frankenjet znašali 11,7 milijona dolarjev (10,5 milijonov evrov), kar je Pentagonu in davkoplačevalcem prihranilo 63 milijonov dolarjev (slabih 57 milijonov evrov) v primerjavi s stroški novega nadomestnega letala.

Po podatkih Mednarodnega inštituta za strateške študije imajo ameriške zračne sile v svoji floti 383 letal F-35A. F-35A je sicer ena od treh različic nevidnega lovca ameriške vojske. Korpus mornariške pehote leti z F-35B – letalom s kratkim vzletom in navpičnim pristajanjem – mornarica pa z F-35C, zasnovanim za operacije z letalonosilk. F-35 so prav tako postali priljubljena izbira za zaveznike in partnerje ZDA.