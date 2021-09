Rekordni znesek: Frankenstein prodan za skoraj milijon evrov

Iz avkcijske hiše Christie's so sporočili, da so na dražbi sodelovali dražitelji z vsega sveta. Rekord za tiskano delo ženske pisateljice je pred tem pripadal prvi izdaji romana Emma pisateljice Jane Austen iz leta 1816, ki so jo pri avkcijski hiši Bonhams leta 2008 prodali za 150.000 funtov, je poročal The Guardian.

Tiskovni predstavnik hiše Christie's je o knjigi Mary Shelley povedal, da je prva izdaja z originalnimi platnicami izjemno krhka in zato zelo redka. Posledično je bil izvod, ki je v razmeroma dobrem stanju, pri zbirateljih zelo zaželen.

'Ostudna fantazma človeka'

Shelleyjeva, hči filozofa Williama Godwina in feministke Mary Wollstonecraft, je bila stara komaj 18 let, ko si je zamislila zgodbo o "bledem študentu grešnih umetnosti" in "ostudni fantazmi človeka", ki jo je ustvaril. Idejo za zgodbo je dobila poleti 1816, ko je bila ob Ženevskem jezeru s svojim možem Percyjem Shelleyjem in lordom Byronom. Skupaj so brali francoske prevode nemških zgodb o duhovih, Byron pa jih je pozval, naj napišejo svoje.