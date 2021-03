Freedom House: vnovičen upad ravni svobode po svetu, v Sloveniji najvišja po letu 2017

Ob smrtonosni pandemiji, gospodarski negotovosti in nasilnih konfliktih so lani braniki demokracije znova doživeli velike izgube v svojem boju proti avtoritarnim režimom, saj se je mednarodno ravnovesje premaknilo v prid tiraniji, pišejo v poročilu. Opozorili so, da so aktivisti, ki so bili brez mednarodne podpore, tarča aretacij, zapornih kaznih, mučenja in umorov.

Na Kitajskem so opazili okrepitev globalnega širjenja dezinformacij ter kampanje cenzuriranja, da bi se tako lahko soočili s slabim obvladovanjem izbruha novega koronavirusa, to pa je otežilo hiter globalni odziv na grožnjo. Glede Kitajske izpostavljajo tudi zatiranje človekovih pravic in svoboščin v Hongkongu.

Pandemijo covida-19 so sicer številne vlade po svetu izrabljale za prekomerni nadzor nad državljani, uvajale so diskriminatorne omejitve svobode ter nasilno vsiljevale tovrstne ukrepe. Voditelji so večkrat namenoma širili zavajajoče ali lažne informacije.

Glede na točkovno lestvico je najmanj svobodna država Sirija z eno točko, sledijo pa Južni Sudan, Eritreja in Turkmenistan s po dvema točkama. Na vrhu lestvice najsvobodnejših držav so s po 100 točkami Finska, Norveška in Švedska. Sloveniji so prisodili 95 točk, enako kot Barbadosu. Ob vsaki državi je načeloma tudi podrobnejši opis stanja, pri Sloveniji in številnih drugih državah pa so avtorji poročila zapisali, da bodo podrobno poročilo objavili, takoj ko bo na voljo.